Video América cierra su participación con triunfo en penales ante Portland

América tuvo premio de consolación en su despedida dentro de la Leagues Cup ante el Portland Timbers en el certamen que enfrenta a conjuntos de la Liga MX con la MLS.

Con marcador de 1-1 en el tiempo regular, las Águilas se llevaron la tanda de penales por 5-3 ante la escuadra de Oregon para retirarse del torneo sin derrotas, pero tampoco con victorias en tiempo regular y cinco puntos bajo el brazo.

PUBLICIDAD

Ante la serie de desilusiones que las Águilas se han llevado últimamente y también debido a la ya consumada eliminación en la Leagues Cup antes del partido, Jardine optó por una alineación mixta, con varios elementos que no están acostumbrados a ser titulares y la consecuencia de eso parecía ser catastrófica, al menos en un inicio.

Los de Coapa dieron una de las versiones más tristes en los últimos meses durante los primeros minutos del compromiso, y eso lo aprovechó el conjunto de la MLS que impedía incluso que las Águilas rebasaran la media cancha en unos minutos muy complicados para la escuadra dirigida por André Jardine.

En este lapso, el Portland Timbers abrió el marcador con un gol tempranero por conducto de Ariel Lassiter, quien dio un toque elevado exquisito ante la salida del portero Rodolfo Cota a los 7' para abrir el marcador.