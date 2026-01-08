Liga MX Por estos motivos, Jardine dejó fuera del América a Lichnovsky El técnico de las Águilas aseguró que darle la noticia al defensa chileno no fue fácil.

André Jardine explicó este jueves, en conferencia de prensa, las razones que le llevaron a cortar a Igor Lichnovsky de las Águilas previo al inicio del Clausura 2026.

El director técnico brasileño reconoció primero, sin tapujos, la calidad del jugador y la aportación del defensa central sobre todo en los dos primeros dos títulos de las Águilas con él, "tal vez sin él, no lograríamos hacerlo", para después dar paso a la explicación de la decisión tomada.

"Llegué a la conclusión que era muy importante hacer un movimiento de sacar un central, y seguimos teniendo seis centrales en el elenco, y traer un contención más (Rodrigo Dourado), donde por veces nos sentíamos cortos en esta función", aseguró.

"Me quedó para mí muy claro que el movimiento principal es este, hablando del sistema defensivo, y por el crecimiento de Ramón Juárez, por el crecimiento de Miguel Vázquez, que es un joven zurdo con mucha proyección, yo sentía que tal vez era el momento para que Igor busque otro camino para su carrera", añadió.

Jardine comentó, además, que no fue fácil dar la mala noticia al jugador porque, finalmente, le agrada.

" Hablé con él en las vacaciones, por veces nos caen también las malas noticias, y te digo de corazón con un poco de dolor, porque me gusta el jugador y me gusta mucho la persona. Nos cae bien, es un jugador que está muy acoplado, pero tengo que entender que lo mejor para el club en este momento es hacer este movimiento, que ya está hecho, Dourado ahí ya está", concluyó.

América abrirá el Clausura 2026 de visitante cuando viaje al Estadio Caliente para enfrentar a Xolos de Tijuana este viernes 9 de enero.