    Puebla

    América vs. Puebla: la razón del reclamo que derivó en expulsión de Hernán Cristante

    Joaquín Velázquez reveló lo que molestó en La Franja y que provocó la roja para su entrenador.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Revelan lo que generó la expulsión de Hernán Cristante ante América

    América vs. Puebla certificó un emocionante inicio de la Jornada 14 de la Liga MX Apertura 2025 cuando los de La Franja se fueron de manera sorpresiva al frente en el segundo tiempo, aunque luego fueron remontados y acabaron con un jugador menos y con la expulsión de Hernán Cristante en compensación.

    El estratega se fue después del gol de la victoria de Ramón Juárez y en conferencia de prensa Joaquín Velázquez, auxiliar técnico del Puebla, reveló lo que generó la molestia del equipo con el árbitro central y que derivó en la roja al estratega argentino.

    PUBLICIDAD

    “¿Cómo no vamos? Molestos. Creo que merecíamos algo más. El gran esfuerzo que hicieron los muchachos respetando el plan de juego en todo momento creo que nos había rendido frutos en cierto momento. Nos parece que el saque de banda era a favor nuestro, esa era la molestia que pedíamos la revisión.

    “Con sensaciones encontrados, porque obviamente no nos llevamos nada, somos el último lugar de la tabla, venimos a hacer un juego contra América con un plan bien hecho e hicimos un bonito gol”, indicó Joaquín Velázquez en conferencia de prensa posterior al partido.

    Puebla no logra salir del sótano en la tabla de posiciones, aunque con posibilidades matemáticas de alcanzar un lugar en la zona de Play-In del Apertura 2025 a falta de tres partidos por disputar.

    Más sobre Liga MX

    2 min
    América vs. Puebla: André Jardine revela lo que detonan las lesiones en el club

    América vs. Puebla: André Jardine revela lo que detonan las lesiones en el club

    2 min
    Necaxa vs. Cruz Azul: Nicolás Larcamón no se olvida de su exequipo y le deja un recado

    Necaxa vs. Cruz Azul: Nicolás Larcamón no se olvida de su exequipo y le deja un recado

    2 min
    América vs. Puebla: con goles de Brian Rodríguez y Ramón Juárez, las Águilas remontan

    América vs. Puebla: con goles de Brian Rodríguez y Ramón Juárez, las Águilas remontan

    97 Historias
    América vs. Puebla: EN VIVO Jornada 14 de la Liga MX Apertura 2025: minuto a minuto del partido
    1 min
    Liga MX buscará tomar medidas similares a NFL o NBA para temas de violencia

    Liga MX buscará tomar medidas similares a NFL o NBA para temas de violencia

    Relacionados:
    Puebla

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD