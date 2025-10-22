Video Revelan lo que generó la expulsión de Hernán Cristante ante América

América vs. Puebla certificó un emocionante inicio de la Jornada 14 de la Liga MX Apertura 2025 cuando los de La Franja se fueron de manera sorpresiva al frente en el segundo tiempo, aunque luego fueron remontados y acabaron con un jugador menos y con la expulsión de Hernán Cristante en compensación.

El estratega se fue después del gol de la victoria de Ramón Juárez y en conferencia de prensa Joaquín Velázquez, auxiliar técnico del Puebla, reveló lo que generó la molestia del equipo con el árbitro central y que derivó en la roja al estratega argentino.

“¿Cómo no vamos? Molestos. Creo que merecíamos algo más. El gran esfuerzo que hicieron los muchachos respetando el plan de juego en todo momento creo que nos había rendido frutos en cierto momento. Nos parece que el saque de banda era a favor nuestro, esa era la molestia que pedíamos la revisión.

“Con sensaciones encontrados, porque obviamente no nos llevamos nada, somos el último lugar de la tabla, venimos a hacer un juego contra América con un plan bien hecho e hicimos un bonito gol”, indicó Joaquín Velázquez en conferencia de prensa posterior al partido.