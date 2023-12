Al estratega de los Esmeraldas no le pareció que André Jardine pidiera no ser perjudicado por el arbitraje previo al duelo en el Estadio Azteca este sábado, a lo que el estratega brasileño respondió que él está para defender a su club y a veces hay que hablar del tema.

“Es normal, hablo casi siempre lo que pienso, a veces me controlo para no polemizar todo el tiempo, me parecía importante desde el partido pasado que alguien de América hablara, hablamos lo que sentimos, cuando somos perjudicados hay que hablar.