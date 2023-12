“Al final yo y cualquier entrenador lo que queremos es que hagan su trabajo de la mejor forma posible, lo más concentrados posibles, que no sientan la presión porque es mucho lo que está en juego, mucho tiempo, una campaña linda la que venimos haciendo, al final solo queremos justicia y que no seamos perjudicados en un partido tan importante como va a ser este ”, añadió.

Cabe recordar que, en la Liguilla del Apertura 2023 se ha hecho presente la polémica en el duelo entre América y León por un posible fuera de lugar de Henry Martín en el primer gol de las Águilas, y en el Chivas vs. Pumas por una mano no marcada de Ricardo Marín dentro del área rojiblanca.

Brian Rodríguez podría reaparecer en el Apertura 2023

“Viene evolucionando bien, no fue una lesión simple, pero por suerte no rompió ningún ligamento, no fue una lesión muy grave, pasó por muy cerca de ser esas lesiones que te paran por un año. Él está corriendo, aún no está trabajando con balón pero ya lo veo haciendo trabajos físicos, nos da la sensación que falta poco para estar entrenando con pelota.