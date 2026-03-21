Liga MX Pumas vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

Video ¡Juegazos! Así puedes ver la Jornada 12 del Clausura 2026

Este sábado 21 de marzo, Pumas recibirá a América en el Estadio Olímpico Universitario en un encuentro correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Pumas llega con 20 puntos y saldo de cinco victorias en el torneo, además de cinco empates y un descalabro. En su último partido, el equipo empató, lo que podría influir en su búsqueda de consolidar su lugar en la parte alta de la clasificación.

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Por su parte, América quiere ascender en la tabla de posiciones, donde llega con 17 puntos, saldo de cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas; llega a este duelo tras una victoria en su más reciente encuentro.

Ambos equipos comparten un número similar de triunfos, pero la diferencia de puntos en la tabla refleja la importancia de este partido para Pumas, que busca mantenerse en la zona de clasificación.

Con un ambiente competitivo en el aire, los aficionados estarán atentos a cómo se desarrollará este enfrentamiento. Para conocer cómo y dónde se televisa el partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUMAS VS. AMÉRICA DE LA JORNADA 12

Por otro lado, el América se presenta en alza, llega luego de imponerse con claridad a Mazatlán FC, lo que les da confianza y los convierte en un rival temible.

Cuándo es el Pumas vs. América : el juego es este sábado 21 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario.

: el juego es este sábado 21 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario. A qué hora es el Pumas vs. América : el partido inicia en México a las 9:10PM; en Estados Unidos es a las 11:10PM tiempo del Este, 10:10PM tiempo del Centro y 8:10PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 9:10PM; en Estados Unidos es a las 11:10PM tiempo del Este, 10:10PM tiempo del Centro y 8:10PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Pumas vs. América: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.