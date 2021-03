América recupera arsenal para el partido en contra de Tijuana

De acuerdo con el reporte de Gibrán Araige, colaborador de TUDN , Viñas será parte de la convocatoria de Solari para la visita a la frontera, aunque eso no quiere decir que es un hecho que tendrá participación en el encuentro pero al menos hará el viaje y saldrá a la banca en busca de tener algo de actividad, aunque la última palabra la tendrá el estratega quien determinará si es conveniente ponerlo a competir.

Viñas no tiene actividad desde la Jornada 6 cuando ingresó de cambio en la victoria de las Águilas ante el Pachuca en la que participó 23 minutos. El partido siguiente no entró en acción e incluso su presencia en la banca terminó por costarle tres puntos al equipo que en la cancha derrotó al Atlas pero en la mesa perdió el partido por alineación indebida del uruguayo que ha tenido un campeonato complicado pues apenas ha jugado el 25.56% del total de minutos disponibles y no anota un gol desde el 3 de octubre de 2020 cuando le marcó a Pumas.