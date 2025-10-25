Álvaro Fidalgo, jugador del América, salió lesionado del partido entre las Águilas y Mazatlán dentro de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Se trata de una nueva lesión que hay en el plantel de los azulcrema, quienes tienen prácticamente un hospital justamente cuando el torneo entra en su etapa seria.

PUBLICIDAD

Un golpe en la rodilla derecha provocó que Fidalgo se resintiera de una lesión que lo ha aquejado en los últimos meses y que ahora, vuelve a encender las alarmas en el conjunto dirigido por André Jardine.

A final de cuentas, Álvaro Fidalgo se retiró de la cancha a los 70' después de no poder continuar debido a la molestia en su rodilla. Golpeó varias veces el césped en señal de desesperación.

De hecho, la impotencia continuó en la banca, donde Fidalgo no pudo contener el llanto. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de la lesión del jugador español.

SAINT-MAXIMIN TAMBIÉN PREOCUPA EN AMÉRICA



Allan Saint-Maximin, jugador francés de las Águilas, también resultó al menos 'tocado' en el partido ante Mazatlán en la recta final del encuentro, después de que entrara de cambio.

Ya sin cambios para Jardine, Saint-Maximin se tendió en el césped y fue atendido por el cuerpo médico del América, si bien se le vio en la cancha al final del encuentro.