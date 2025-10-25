    América

    Álvaro Fidalgo sale lesionado y América vuelve a encender alarmas, igual con Saint-Maximin

    El hospital azulcrema tiene un nuevo capítulo y la situación se vuelve más osucura para las Águilas en la recta final del Apertura 2025.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Alerta América! ¡Álvaro Fidalgo sale de la cancha por lesión!

    Álvaro Fidalgo, jugador del América, salió lesionado del partido entre las Águilas y Mazatlán dentro de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    Se trata de una nueva lesión que hay en el plantel de los azulcrema, quienes tienen prácticamente un hospital justamente cuando el torneo entra en su etapa seria.

    PUBLICIDAD

    Un golpe en la rodilla derecha provocó que Fidalgo se resintiera de una lesión que lo ha aquejado en los últimos meses y que ahora, vuelve a encender las alarmas en el conjunto dirigido por André Jardine.

    A final de cuentas, Álvaro Fidalgo se retiró de la cancha a los 70' después de no poder continuar debido a la molestia en su rodilla. Golpeó varias veces el césped en señal de desesperación.

    De hecho, la impotencia continuó en la banca, donde Fidalgo no pudo contener el llanto. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de la lesión del jugador español.

    SAINT-MAXIMIN TAMBIÉN PREOCUPA EN AMÉRICA


    Allan Saint-Maximin, jugador francés de las Águilas, también resultó al menos 'tocado' en el partido ante Mazatlán en la recta final del encuentro, después de que entrara de cambio.

    Ya sin cambios para Jardine, Saint-Maximin se tendió en el césped y fue atendido por el cuerpo médico del América, si bien se le vio en la cancha al final del encuentro.

    Video Saint-Maximin queda tendido en el césped por dura entrada

    Más sobre Liga MX

    1:21
    Así define Rotondi el momento que vive con Cruz Azul

    Así define Rotondi el momento que vive con Cruz Azul

    2 min
    Mazatlán y América empatan en la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX

    Mazatlán y América empatan en la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX

    2 min
    Puebla saca un empate sobre el tiempo en casa de Bravos

    Puebla saca un empate sobre el tiempo en casa de Bravos

    1 min
    Hernán Cristante queda fuera del Apertura 2025 en el Puebla, ¿por burlas al América?

    Hernán Cristante queda fuera del Apertura 2025 en el Puebla, ¿por burlas al América?

    1 min
    ¡Cruz Azul saca uniforme de gala! Enciende las redes al ser bellísimo

    ¡Cruz Azul saca uniforme de gala! Enciende las redes al ser bellísimo

    Relacionados:
    AméricaMazatlán FC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD