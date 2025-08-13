    América

    América revela la primera charla entre Jardine y Saint-Maximin

    Antes de tener su primer entrenamiento en Coapa, el futbolista francés platicó con el técnico brasileño.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¿Portugués o español? Así fue la primera charla entre Jardine y Saint-Maximin

    América dio a conocer cómo fue el primer día de Allan Saint-Maximin en Coapa, incluida su primera charla con André Jardine antes de su primer entrenamiento con las Águilas.

    En el video que publicó el equipo azulcrema en Youtube se ve a Jardine preguntándole a Saint-Maximin cómo va su español, a lo que el francés responde “muy bien”, causando las risas del entrenador brasileño.

    Después Jardine le pregunta si entiende más el idioma portugués o el español, a lo que Saint-Maximin, para sorpresa de muchos, dijo que el portugués.

    En las imágenes también se ve al técnico del América juntando a sus jugadores para darle una cálida bienvenida al francés con la tradicional fila india y posteriormente se ve a Saint-Maximin teniendo su primer entrenamiento en Coapa.

    “Bienvenido y vamos, tenemos tiempo, creo que podemos acelerar ahí, quiero ver tus sensaciones en el entrenamiento”, le dice Jardine al atacante francés de 28 años.

    Allan Saint-Maximin llega al América procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita por una compra cercana a los 11 millones de dólares.

    El francés viene de jugar en el Fenerbahçe de Turquía y también cuenta con experiencia en el Newcastle United, Niza, Mónaco, Bastia, Saint-Étienne y Hannover 96.

    Video Las condiciones que América le puso a Maximin en su contrato

