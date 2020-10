Alfredo Talavera se ve como el portero del Tri en el mundial de Qatar

“Sin duda… claro que sí, y te lo firmo donde sea. Estoy seguro que así será porque ya lo decreté y lo dije, estoy trabajando. Una cosa es decirlo y no hacer nada, a hacer las cosas. Sé que con eso no basta, porque hay que hacer las cosas y no solo pensarlas. Me visualizo, estoy trabajando y claro que voy a estar ahí (Qatar) sin ninguna duda, pero primero es el presente, aquí y ahora. Ahora hay una liguilla y una final que jugar”, apuntó Talavera en conferencia de prensa.

“Ahora se abre un nuevo reto con una liguilla y hay que jugarla. Las liguillas no se juegan, se ganan. Hay algo más importante que todos tenemos muy claro ahora. El trabajo y la paciencia es lo que nos ha mantenido acá. El llegar a la Selección no queda aquí, sino que falta mucho para lograr el sueño. Tarde o temprano si trabajas y sigues con hambre las cosas se te van a dar. Toda la institución está ávida de ese campeonato. Nadie es tan importante como todos juntos, si trabajamos como equipo, todo se puede lograr”, apuntó Talavera.

"El árbitro que venga siempre viene a hacer su mejor trabajo. No me causa nada que sea César o el que sea, no me interesa. Como futbolista buscamos concentrarnos en lo nuestro y el árbitro y el rival son factores que no podemos controlar, son factores distractores. Si nos concentramos en lo de nosotros, no nos vamos a enterar ni quién pitó”, señaló el guardameta sobre el silbante.