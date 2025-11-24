Antonio Mohamed y Toluca ya preparan su primer encuentro dentro de la Liguilla del Futbol Mexicano, pero aún cabe una pequeña duda en su esquema, la delantera, específicamente sobre Alexis Vega, quien estuvo lesionado en las últimas semanas.

“Él está bien, está recuperado así que mañana vamos a decidir si hace el viaje o no, estamos en esa decisión, él está casi recuperado, lo mismo que Simón (Santiago), así que mañana tomaremos la decisión. Si conviene que haga el viaje de tres horas ida y vuelta, descansar para el otro partido, hay un montón de circunstancias que estamos evaluando si creemos que son convenientes o no, ahí vamos a decidirlo”.

Toluca conoció hace unas horas a su rival de Cuartos de Final en la Liguilla del Apertura 2025, será FC Juárez, equipo que salió del Play-in, sistema que no es del agrado del 'Turco' Mohamed.

“Yo ya dije que no sirve para nada, hace que todo sea más mediocre, que todos especulen de otra manera, y también el premio al super líder, tienen que clasificar siete nada más, el súper líder a semifinal y los otros tres jugar y de ahí que salen tres para jugar semifinales, pero clasifican diez, más de la mitad de los que participan y eso también genera que no haya competitividad, también el tema del descenso, hay equipos que de la fecha diez no juegan por nada, como no tienen presión de descenso se hace una liga en sí que unos equipos hacen muchos puntos y otros tampoco se preocupan de hacer muchos puntos y eso creo que empareja para abajo, no para arriba”.

Mohamed se siente como técnico mexicano

Antonio Mohamed habla sobre las críticas a los estrategas mexicanos y explicó sus razones, además señaló que él se siente más mexicano que extranjero, a pesar de no ser considerado a dirigir a la Selección Mexicana, tema que ya no tiene en mente.

“Son criticados porque son parte de la baraja, también hay muchos técnicos extranjeros que han sido criticados, lo que pasa es que hoy hay más extranjeros que mexicanos en la liga, por eso sucede de esa manera, yo me considero un técnico mexicano, me crie acá, hice mi curso acá, empecé a dirigir aquí en el ascenso, hice todos mis estudios acá y me ha tocado dirigir más tiempo aquí que en otro lugar”.