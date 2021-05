"Me preparé para este momento que para mí es soñado, siempre lo hice, a veces se daba, a veces me veía muy cerca, a veces muy lejos, siempre me preparé de la misma manera, no hago nada diferente a lo que venía haciendo, simplemente hoy se dio, los eslabones encajaron todos, el equipo obviamente aportó demasiado, todo para que yo pudiera conseguir esto, contento también por eso", dijo el atacante del Toluca.