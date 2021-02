Alejandro Mayorga: Hay más exigencia en Chivas que en Pumas

"Siento que este año de salir me ayuda a crecer en confianza, en muchos sentidos. Creo que es eso. Las ganas de querer trascender es lo que me ha sacado adelante y ya las decisiones las toma el DT sabrá porqué uno o el otro, El que esté lo va a hacer al 100 por ciento".

"A mí, me gustaría que sobre todo a los más jóvenes, que se les tuviera mayor paciencia. La realidad es que jugar en Primera División no es fácil y son muchos factores. Entiendo que es un equipo grande, se le exige como tal, pero se vive un proceso que también la gente me gustaría que lo entendiera más; pero eso es algo que nosotros tenemos que saber manejar. Tal ve en otros equipos hay más paciencia que aquí. Me gustaría que se entendiera, que no es sencillo. Son factores de presión, te encuentras jugadores de mayor nivel y eso genera errores. La mejor manera de aprender es equivocándote. Que no fueran castigados los más jóvenes", señaló.