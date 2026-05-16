Alineaciones Chivas vs. Cruz Azul para la vuelta de Semifinales de Liga MX Clausura 2026
El Rebaño realizó un movimiento en su cuadro inicial con respecto a la ida rumbo a la Final de la Liga MX.
Chivas vs. Cruz Azul se miden en el partido de vuelta de las Semifinales en el Estadio Jalisco en busca del boleto a la Final de la Liga MX Clausura 2026, luego de que el Estadio Akron fuera entregado al comité organizador de la FIFA para el Mundial 2026.
El Rebaño que dirige Gabriel Milito realizó un movimiento en su cuadro titular en comparación al juego de ida en el Estadio Banorte el miércoles pasado; Ricardo Marín va a la banca y Miguel Gómez va de inicio para reforzar la zona defensiva.
La Máquina, por su parte, repite el mismo cuadro titular que el de la ida y que le permitió rescatar el empate 2-2, pero ahora obligado a ganar debido a que el empate global no le beneficia por el criterio de desempate por la tabla de posiciones, donde Chivas acabó segundo.
Estas es la alineación de Chivas vs. Cruz Azul:
- Oscar Whalley
- José Castillo
- Miguel Gómez
- Bryan González
- Diego Campillo
- Omar Govea
- Efraín Álvarez
- Fernando González
- Richard Ledezma
- Santiago Sandoval
- Ángel Sepúlveda
Estas es la alineación de Cruz Azul vs. Chivas:
- Kevin Mier
- Omar Campos
- Willer Ditta
- Gonzalo Piovi
- Agustín Palavecino
- Ángel Márquez
- Amaury García
- Carlos Rodríguez
- José Paradela
- Carlos Rotondi
- Christian Ebere