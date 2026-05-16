Liga MX Alineaciones Chivas vs. Cruz Azul para la vuelta de Semifinales de Liga MX Clausura 2026 El Rebaño realizó un movimiento en su cuadro inicial con respecto a la ida rumbo a la Final de la Liga MX.



Por: Emmanuel R. Marroquín Síguenos en Google

Video Alineaciones Chivas vs. Cruz Azul para el partido de vuelta de Semifinales del Clausura 2026

Chivas vs. Cruz Azul se miden en el partido de vuelta de las Semifinales en el Estadio Jalisco en busca del boleto a la Final de la Liga MX Clausura 2026, luego de que el Estadio Akron fuera entregado al comité organizador de la FIFA para el Mundial 2026.

El Rebaño que dirige Gabriel Milito realizó un movimiento en su cuadro titular en comparación al juego de ida en el Estadio Banorte el miércoles pasado; Ricardo Marín va a la banca y Miguel Gómez va de inicio para reforzar la zona defensiva.

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La Máquina, por su parte, repite el mismo cuadro titular que el de la ida y que le permitió rescatar el empate 2-2, pero ahora obligado a ganar debido a que el empate global no le beneficia por el criterio de desempate por la tabla de posiciones, donde Chivas acabó segundo.

Estas es la alineación de Chivas vs. Cruz Azul:

Oscar Whalley

José Castillo

Miguel Gómez

Bryan González

Diego Campillo

Omar Govea

Efraín Álvarez

Fernando González

Richard Ledezma

Santiago Sandoval

Ángel Sepúlveda

Estas es la alineación de Cruz Azul vs. Chivas: