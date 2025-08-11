Alan Pulido da la cara en Chivas tras fallar su penal vs. Santos

Video ¡Da la cara! Pulido no se esconde tras fallar su penal vs. Santos

Alan Pulido dio la cara tras fallar su penal ante Santos Laguna que le costó a Chivas la derrota (1-0) en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025.

En exclusiva con Erick López de TUDN, el delantero habló sobre la manera en qué cobró el penal que detuvo Carlos Acevedo que pudo ser el 1-1 del Rebaño al minuto 73.

“Hay que poner la cara cuando se cometen este tipo de errores, tenía ahí el empate, no lo metí y nos vamos con una derrota, pero creo que el segundo tiempo mejoramos muchísimo y estuvimos cerca”, expresó.

Pulido cree que los resultados que ha tenido Chivas han sido injustos con referencia al juego que muestra el equipo de Gabriel Milito.

“Creo que hemos hecho partidos interesantes que no se han dado los resultados, no queda más que seguir trabajando. Nada quiere fallar, queremos ganar siempre, pero al final hay que poner la cara y sacar adelante esto”, añadió.

Chivas registró su segunda derrota del Apertura 2025 y momentáneamente se encentra en el lugar 14 de la tabla con tres puntos.

Antes de enfrentar a Santos, el Guadalajara perdió ante León por 1-0 y después venció 4-3 al San Luis. Tiene un juego pendiente contra Tigres.