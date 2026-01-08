Cruz Azul Agustín Palavecino confiesa los motivos que lo llevaron a Cruz Azul El nuevo refuerzo de La Máquina deja claro las razones que lo llevaron a La Noria y no al América.El nuevo refuerzo de La Máquina deja claro las razones que lo llevaron a La Noria y no al América.

Video Palavecino enumera las razones para ir al Cruz Azul

"Feliz de que se dio, cuando empiezan a sonar las cosas uno trata de manejar la ansiedad y es difícil, por suerte se dio y feliz de estar acá y meterle para adelante".

A pesar de que el ahora jugador celeste ya tenía indicios de que en este semestre podría cambiar de equipo, en entrevista exclusiva con TUDN afirmó que mientras estuvo con Necaxa nunca pensaba en jugar con los cementeros.

"Es muy difícil pensar en esas cosas cuando la responsabilidad mía es otra. Vestía la camiseta del Necaxa y también necesitábamos ganar, ir al máximo es algo que tengo muy presente y sobre todo ser profesional y creo que si estaría pensando en esas cosas es una falta de respeto al hincha y hacia mis compañeros, ya cuando va terminando el campeonato ahí sí pensar en esas cosas".

Sobre la posibilidad que también se dio de unirse a las filas del América, Agustín Palavecino se sintió satisfecho de ser tomado en cuenta, pero dejó claro que ahora está en un equipo con gran proyecto.

"Con mucha tranquilidad, estaba muy tranquilo de que las posibilidades eran buenas, que dos equipos de los más grandes del país se fijen en mi era porque estaba haciendo las cosas bien, entonces estoy donde quiero estar que es un proyecto que me atrajo mucho, la idea de juego y su grandeza".

Finalmente, al hablar del delantero Miguel Angel Borja, quien también se unió al Cruz Azul para este torneo que está por empezar, Agustín Palavecino no tuvo más que halagos.