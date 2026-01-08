    Cruz Azul

    Agustín Palavecino confiesa los motivos que lo llevaron a Cruz Azul

    El nuevo refuerzo de La Máquina deja claro las razones que lo llevaron a La Noria y no al América.El nuevo refuerzo de La Máquina deja claro las razones que lo llevaron a La Noria y no al América.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Palavecino enumera las razones para ir al Cruz Azul

    Una vez que fue presentado como nuevo refuerzo del Cruz Azul, Agustín Palavecino aceptó que sufrió un tanto de ansiedad durante el periodo en que se realizaron las negociaciones de su pase para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    "Feliz de que se dio, cuando empiezan a sonar las cosas uno trata de manejar la ansiedad y es difícil, por suerte se dio y feliz de estar acá y meterle para adelante".

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡Robert Morales se convierte en quinto refuerzo de los Pumas!
    1:15

    ¡Robert Morales se convierte en quinto refuerzo de los Pumas!

    Liga MX
    Héctor Herrera regresaría con su ex
    1:16

    Héctor Herrera regresaría con su ex

    Liga MX
    Palavecino sorprende con sus primeras palabras como celeste
    1:37

    Palavecino sorprende con sus primeras palabras como celeste

    Liga MX
    Agustín Palavecino es presentado de manera oficial con Cruz Azul
    1 mins

    Agustín Palavecino es presentado de manera oficial con Cruz Azul

    Liga MX
    ¡Efraín Juárez y la burla que recibe su hijo por el desempeño de Pumas!
    1:39

    ¡Efraín Juárez y la burla que recibe su hijo por el desempeño de Pumas!

    Liga MX
    Las sorpresivas palabras de Pizarro sobre la polémica salida de Aquino
    1:18

    Las sorpresivas palabras de Pizarro sobre la polémica salida de Aquino

    Liga MX
    ¡Se cierra el trato! Lorenzo Faravelli se despide de Cruz Azul
    1:34

    ¡Se cierra el trato! Lorenzo Faravelli se despide de Cruz Azul

    Liga MX
    Fuerte: La verdadera razón por la que Jardine decidió cortar a Lichnovsky
    3:08

    Fuerte: La verdadera razón por la que Jardine decidió cortar a Lichnovsky

    Liga MX
    ¡Última hora! Cruz Azul deja CU y este será su nuevo estadio para el 2026
    1:15

    ¡Última hora! Cruz Azul deja CU y este será su nuevo estadio para el 2026

    Liga MX
    La 'advertencia' de Jardine que pone a temblar a la Liga MX
    1:45

    La 'advertencia' de Jardine que pone a temblar a la Liga MX

    Liga MX

    A pesar de que el ahora jugador celeste ya tenía indicios de que en este semestre podría cambiar de equipo, en entrevista exclusiva con TUDN afirmó que mientras estuvo con Necaxa nunca pensaba en jugar con los cementeros.

    "Es muy difícil pensar en esas cosas cuando la responsabilidad mía es otra. Vestía la camiseta del Necaxa y también necesitábamos ganar, ir al máximo es algo que tengo muy presente y sobre todo ser profesional y creo que si estaría pensando en esas cosas es una falta de respeto al hincha y hacia mis compañeros, ya cuando va terminando el campeonato ahí sí pensar en esas cosas".

    Sobre la posibilidad que también se dio de unirse a las filas del América, Agustín Palavecino se sintió satisfecho de ser tomado en cuenta, pero dejó claro que ahora está en un equipo con gran proyecto.

    "Con mucha tranquilidad, estaba muy tranquilo de que las posibilidades eran buenas, que dos equipos de los más grandes del país se fijen en mi era porque estaba haciendo las cosas bien, entonces estoy donde quiero estar que es un proyecto que me atrajo mucho, la idea de juego y su grandeza".

    Finalmente, al hablar del delantero Miguel Angel Borja, quien también se unió al Cruz Azul para este torneo que está por empezar, Agustín Palavecino no tuvo más que halagos.

    " Es un goleador nato, vive del gol, los busca, adentro del área siempre tiene un segundo más y lo admiro en la definición que tiene y lo está demostrando en los entrenamientos y espero este torneo se le den los goles".

    Relacionados:
    Cruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Tráiler: Toros Neza
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX