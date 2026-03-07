Guadalajara Gabriel Milito aclara razón de que Ángel Sepúlveda ejecutara penal en lugar de Armando González El técnico de las Chivas aclara la decisión que se tomó en el Clásico Tapatío en el segundo penal de Chivas ante Atlas.

Video Gabriel Milito aclara porqué Ángel Sepúlveda cobro el penal en lugar de Armando González

En la victoria de Chivas 2-1 sobre Atlas en el Clásico Tapatío, se marcaron dos penales a favor del Rebaño Sagrado, el primero se lo detuvieron a Armando González, pero para el segundo, Sepúlveda tomó el balón para cobrarlo, lo que generó algo de polémica.

Ante esta situación, el técnico de los rojiblancos, Gabriel Milito, aclaró la situación al indicar que todo se decidió en la cancha y fue decisión tomada puramente por los jugadores que estaban en la cancha.

PUBLICIDAD

"Con la situación del penal, sí me hubiera gustado en ese momento darle la confianza a Hormiga para que vuelva a patear porque ejecuta muy bien los penales, pero ahí hubo un diálogo entre Hormiga y Sepu y Sepu también es un especialista en ese tipo de acciones, entonces el que se tuviera más confianza".

El estratega además fue enfático al afirmar que normalmente el técnico tiene un jugador de confianza que es el encargado de ejecutar los penales, pero que no siempre es así, ya que muchas veces se le puede otorgar esa confianza a otro jugador dentro del terreno de juego.

"Hay una parte en que el entrenador siempre debe dar confianza al que patea penales, pero hay un momento de los partidos, las circunstancias y situaciones que le pertenecen a los jugadores, uno puede pedirle a un jugador que pateé el penal, pero si de repente hay un compañero que se siente con mayor confianza, tenemos la flexibilidad para cambiar al ejecutante, independientemente de si lo mete o lo erra".

MILITO MARCHA PERFECTO EN CLÁSICOS

Con esta victoria sobre el Atlas, Gabriel Milito lleva una racha de cuatro Clásicos ganados con las Chivas de cuatro disputados, contando el Tapatío ante los rojinegros, como el Nacional ante el América, entre la temporada pasada y el Clasuura 2026 de la Liga MX, situación que el estratega valora en especial por la afición.

"Lo que significa para mi es muy importante o significa mucho ganar este tipo de partidos, de cara a la energía, la gente espera los Clásicos de manera muy especial, en definitiva no dejan de ser tres puntos, pero emocionalmente tiene un factor añadido muy importante, principalmente para el hincha, para la gente".

PUBLICIDAD

A pesar de que el técnico del Rebaño Sagrado dejó claro que para ellos como equipo son solamente tres puntos sea clásico o no, también confesó que ganarle a Atlas les ayudó en el ánimo a todos.