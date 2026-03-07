    América

    André Jardine explica la razón por la que alineó Rodolfo Cota en vez de Angel Malagón

    El técnico del América acepta que ante el Querétaro fue una victoria importante y acepta que ya está pensando en la etapa final del torneo.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Querétaro vs. América: André Jardine revela la decisión de poner a Rodolfo Cota de titular sobre Malagón

    América se metió a La Corregidora y sacó una victoria 2-1 sobre el Querétaro, que a decir del técnico azulcrema, André Jardine, fue complicada, pero de gran valor para el equipo.

    " Una victoria muy importante en una chancha que no es fácil, los primeros 35 minutos muy bien, jugando como queremos, el gol del Querétaro nos baja el juego otra vez, pero en el segundo tiempo el equipo siguió incisivo y buscando y por el momento que atravesábamos, valoramos los tres puntos".

    PUBLICIDAD

    Respecto a la alineación alternativa que uso para enfrentar su duelo de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, lejos de tratarse de que el estratega pensaba en el duelo de la Concacaf Champions Cup ante Philadelphia, fue más pensada en Luis Ángel Malagón y sus salidas a Selección Mexicana.

    Más sobre Liga MX

    Henry Martín se suma a la concentración del América en Querétaro
    1:02

    Henry Martín se suma a la concentración del América en Querétaro

    Liga MX
    América se impone a domicilio al Querétaro en la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX
    2 mins

    América se impone a domicilio al Querétaro en la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX
    Querétaro vs. América EN VIVO por el Clausura 2026 de Liga MX: ¡Triunfo de las Águilas!
    49 Historias
    Liveblog

    Querétaro vs. América EN VIVO por el Clausura 2026 de Liga MX: ¡Triunfo de las Águilas!

    Liga MX
    Monterrey confirma que Torres y Aguirre se pierden el Clásico Regio
    1 mins

    Monterrey confirma que Torres y Aguirre se pierden el Clásico Regio

    Liga MX
    Monterrey confirma que Óliver Torres y Erick Aguirre se pierden el Clásico Regio
    1:16

    Monterrey confirma que Óliver Torres y Erick Aguirre se pierden el Clásico Regio

    Liga MX
    Víctor Dávila se suma a racha de lesionados de gravedad en América desde el 2023
    1:15

    Víctor Dávila se suma a racha de lesionados de gravedad en América desde el 2023

    Liga MX
    Tigres vs. Monterrey: Guido Pizarro vs. Nico Sánchez se enfretan en el Clásico Regio
    1 mins

    Tigres vs. Monterrey: Guido Pizarro vs. Nico Sánchez se enfretan en el Clásico Regio

    Liga MX
    César Ramos llega a México después de estar varado en Medio Oriente
    1:25

    César Ramos llega a México después de estar varado en Medio Oriente

    Liga MX
    Efraín Juárez evita hablar de su relación con Sancho: “Sin comentarios por ahora…”
    1 mins

    Efraín Juárez evita hablar de su relación con Sancho: “Sin comentarios por ahora…”

    Liga MX
    Necaxa vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    2 mins

    Necaxa vs. Pumas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX

    "Las rotaciones que hicimos, al final, con esta decisión de sumar puntos, seguimos con el plan, fue importante incluir a Cota, tenemos que darle ritmo de juego imaginando en instancias finales a Malagón con Selección y sus partidos para prepararse para ese momento, entre otros tantos".

    Incluso, Jardine adelantó que Rodolfo Cota será titular el próximo encuentro de las Águilas en la Liga MX.

    " Ante Mazatlán va a jugar Cota otra vez y después ver el panorama y decidir en cuáles partidos va a participar".

    HENRY MARTÍN Y SU REGRESO A LAS CANCHAS

    Al tocar el tema del regreso de Henry Martín, quien se unió al equipo en la concentración para enfrentar al Querétaro, André Jardine no dio una fecha concreta, pero aseguró que el delantero está en observación permanente y en cuanto el cuerpo médico lo autorice, regresará a las actividades.

    "Va a estar junto a nosotros, estamos cuidándolo al máximo, va a estar los exámenes que tiene que hacer para ver cómo va avanzando. Meterlo cuando el doctor diga que está completamente recuperado. Está muy ansioso, casi cada tres días hacemos una evaluación para ver cuándo contamos con él".

    Finalmente, sobre Brian Rodríguez, quien fue determinante en el triunfo de las Águilas 2-1 sobre los Gallos Blancos, el estratega del América admitió que es un jugador inigualable.

    PUBLICIDAD

    "Tiene toda la experiencia, jugador potente, desequilibrante, que tiene poder de remate impresionante con las dos piernas, te agrega por las bandas, hay que cuidarlo porque es un jugador que no tiene suplente, uno como él no hay o hay muy pocos en la liga, como jugador no podemos perderlo y valorar".

    Relacionados:
    AméricaQuerétaro

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX