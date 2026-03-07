América André Jardine explica la razón por la que alineó Rodolfo Cota en vez de Angel Malagón El técnico del América acepta que ante el Querétaro fue una victoria importante y acepta que ya está pensando en la etapa final del torneo.

Video Querétaro vs. América: André Jardine revela la decisión de poner a Rodolfo Cota de titular sobre Malagón

América se metió a La Corregidora y sacó una victoria 2-1 sobre el Querétaro, que a decir del técnico azulcrema, André Jardine, fue complicada, pero de gran valor para el equipo.

" Una victoria muy importante en una chancha que no es fácil, los primeros 35 minutos muy bien, jugando como queremos, el gol del Querétaro nos baja el juego otra vez, pero en el segundo tiempo el equipo siguió incisivo y buscando y por el momento que atravesábamos, valoramos los tres puntos".

Respecto a la alineación alternativa que uso para enfrentar su duelo de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, lejos de tratarse de que el estratega pensaba en el duelo de la Concacaf Champions Cup ante Philadelphia, fue más pensada en Luis Ángel Malagón y sus salidas a Selección Mexicana.

"Las rotaciones que hicimos, al final, con esta decisión de sumar puntos, seguimos con el plan, fue importante incluir a Cota, tenemos que darle ritmo de juego imaginando en instancias finales a Malagón con Selección y sus partidos para prepararse para ese momento, entre otros tantos".

Incluso, Jardine adelantó que Rodolfo Cota será titular el próximo encuentro de las Águilas en la Liga MX.

" Ante Mazatlán va a jugar Cota otra vez y después ver el panorama y decidir en cuáles partidos va a participar".

HENRY MARTÍN Y SU REGRESO A LAS CANCHAS

Al tocar el tema del regreso de Henry Martín, quien se unió al equipo en la concentración para enfrentar al Querétaro, André Jardine no dio una fecha concreta, pero aseguró que el delantero está en observación permanente y en cuanto el cuerpo médico lo autorice, regresará a las actividades.

"Va a estar junto a nosotros, estamos cuidándolo al máximo, va a estar los exámenes que tiene que hacer para ver cómo va avanzando. Meterlo cuando el doctor diga que está completamente recuperado. Está muy ansioso, casi cada tres días hacemos una evaluación para ver cuándo contamos con él".

Finalmente, sobre Brian Rodríguez, quien fue determinante en el triunfo de las Águilas 2-1 sobre los Gallos Blancos, el estratega del América admitió que es un jugador inigualable.

