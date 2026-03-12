Guadalajara Ángel Sepúlveda confiesa lo que habló con Armando González en el Clásico Tapatío El delantero de las Chivas habla de lo que pasó entre ambos durante el penal ante el Atlas en el Clásico Tapatío.

. Imagen Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris

La llegada de Angel Sepúlveda a las Chivas l o convirtió, en automático, no solo en un referente, sino en un líder del equipo debido a su amplia experiencia, cosa que se vio reflejada cuando se le permitió cobrar el penal ante Atlas en lugar de Armando González.

"Lo que pasó el fin de semana fue plasmado, lo que habíamos hablado, lo que hemos trabajado, porque si bien me había tocado tener muy poca participación, siempre con ganas de aportar, pero era así, son cosas que a mi me ha tocado vivir, me ha tocado fallar, me ha tocado aprender, uno tiene que seguir creciendo".

Sin embargo, Sepúlveda deja claro qu e el apoyo es total para el actual goleador del Rebaño Sagrado y afirma que así se lo hizo saber a La Hormiga.

"Con Armando en específico que en su momento se lo dije, es nuestro goleador, no hay ninguna duda, pero traté de decirle esta es mi forma, creo que este partido podemos ganarlo de esta manera y él lo entendió perfectamente, nos pusimos de acuerdo, lo hablamos, igual con Gabi y gracias a Dios que se dio todo como lo imaginamos y lo pensamos".

Sobre su primer gol con las Chivas, mismo que lo convirtió al Cruz Azul, a pesar de confesar que tuvo sentimientos encontrados al tratarse de su exequipo, Angel Sepúlveda dijo que será un gol que recordará por siempre.