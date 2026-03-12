    Pumas UNAM

    Rodrigo López deja recadito antes de que Pumas enfrente a Cruz Azul, América y Chivas

    El jugador universitario considera que el duelo ante La Máquina tiene ya una intensidad especial.

    Por:Fernando Vázquez
    Rodrigo López, jugador de Pumas, dejó un recadito especial antes de enfrentar a Cruz Azul en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    El elemento universitario refirió que el duelo ante La Máquina ya se siente con una intensidad importante dentro del futbol mexicano, y hasta adelantó de cuál sería el camino a seguir para los de Efraín Juárez para vencer a los de La Noria.

    "Jugar como Pumas, con esa agresividad que nos ha caracterizado y mantenernos siempre con esa mentalidad, sea cual sea el momento del partido, siendo lo más punzantes con el balón, inteligentes, haciendo un partido perfecto, como deben ser, también al final disfrutar y ponernos en ese nivel de competencia, ganar a este tipo de equipos, en Liguilla, no es fácil te exige lo máximo como persona.

    "Dentro y fuera del campo se percibe la sensación de ese partido de mucha intensidad, quieres estar sí o sí, quieres ganar, dar todo de tí, este tipo de partidos son especiales y es más lindo ganarlo, la afición se involucra siempre y la afición disfruta lo que hacemos nosotros, están presentes en volumen, con cánticos, son partidos muy bonitos para disfrutar y ahí está la importancia de estos partidos, disfrutar de cómo crece", agregó.

    No solamente Cruz Azul está en el horizonte, también América y Chivas, tres partidos de alto voltaje y Rodrigo López señala que los de Efraín Juárez están contentos con el reto que tienen ante sí.

    "Obviamente, así lo vas a jugar, pero sabes lo que viene, e esta situación, a mí personalmente, es bonito ver que vienen tres partidos así en un mes más o menos, para nosotros son importantes, no solo por el equipo que son, sino por el momento en el que llegan en el torneo, sabemos lo importante de las próximas semanas, también la oportunidad bonita de este tipo de partidos", concluyó.

    Pumas UNAM

