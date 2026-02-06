    Atlante

    Alain N'Kong, el africano que enamoró a la Liga MX

    El mediocampista camerunés se convirtió en el primer campeón de origen africano de la Liga MX

    Por:Erick Morales Baca
    Video Así fue captado el refuerzo de Cruz Azul a su llegada a México

    Muy cerca del cierre de fichajes de la Liga MX, en Cruz Azul dieron la sorpresa del Clausura 2026 al traer a un jugador nigeriano para reforzar sus filas en esta competencia.

    En las primeras horas de la mañana se dio la llegada de Christian Ebere, quien será sometido a las últimas pruebas, puesto que ya cuenta con Visa de trabajo, para convertirse en el nuevo delantero de La Máquina.

    Sin embargo, él no es el primer jugador africano que llega a reforzar el futbol mexicano, antes de este fichaje ya se tenían antecedentes como Achille Emaná, en el mismo cuadro cementero o Alain N'Kong, quien con su futbol enamoró a propios y extraños.

    Así es, el camerunés Alain N'Kong llegó al futbol mexicano en el 2007 para dejar huella, ya que con su estilo de juego y buen nivel futbolístico era capaz de generar desequilibrio dentro de la cancha y conducir el ataque letal de su equipo, el Atlante.

    El mediocampista africano hizo gran mancuerna con uno de los jugadores referentes y goleadores de aquellos legendarios Potros de Hierro, Giancarlo Maldonado, lo que generaba mucho peligro para los rivales.

    Apenas seis meses después de su llegada al futbol mexicano, Alain N'Kong se convirtió en campeón de la Liga MX al levantar el trofeo del Torneo Apertura 2007, luego de vencer a Pumas en la Final.

    Si algo hizo histórico a este gran jugador azulgrana, fue que, al levantar el título con el Atlante, se convirtió en el primer campeón de origen africano en la Liga MX.

    Atlante

