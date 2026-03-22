    Liga MX

    Aficionados de Monterrey agarran a golpes a seguidor de Chivas tras el partido

    La violencia opacó el partidazo de Jornada 12 en el Gigante de Acero.

    Por:Juan Regis
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    Video Violencia entre aficionados de Monterrey y Chivas tras el partido de Liga MX

    El partidazo entre Monterrey y Chivas de Jornada 12 del Clausura 2026 de Liga MX quedó opacado por un acto de violencia que se desató en las inmediaciones del estadio de Rayados tras el dramático triunfo del Rebaño.

    La periodista local Yadith Valdéz capturó el momento en que un grupo de personas con el jersey de Monterrey agrede a golpes a un hombre con la playera de Chivas, quien intenta huir de la agresión corriendo lejos de la escena durante varios metros.

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    En ese mismo tenor, otro grupos de pseudoaficionados de Monterrey agrede a dos personas fanáticas de Chivas que se encontraban en una parada de autobús y quienes logran ponerse de pie para después retirarse del lugar.

    El juego en el Gigante de Acero concluyó de manera dramática luego de que Rayados lograra anotar dos goles en 5 minutos, del 88 al 93, pero fallara el penal que pudo haber significado el empate ante Chivas.

    PARTIDOS DE LIGA MX DOMINGO 22, JORNADA 12 DEL CLAUSURA 2026

    Liga MX

    • Pachuca vs. Toluca - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.
    • Santos vs. Puebla - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.
    • Juárez vs. Tigres - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT.

    Liga MX femenil

    • Pumas vs. Pachuca - El partido inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y a las 11:00 pm PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX, TUDN, tudn.com y app de TUDN.
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