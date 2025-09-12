    América

    Andrés Vaca nos lleva al pasado para revivir la Final del Siglo entre América y Chivas

    Azulcremas y Rojiblancos vivieron una batalla en la cancha del estadio Azteca para definir al campeón.

    Por:
    TUDN
    Video ¡Andrés Vaca narrando la final del siglo América vs Chivas!

    América y Chivas han vivido decenas de batallas, pero hay una en específico que está en la memoria de los aficionados y esa es la Final del Siglo que revivió Andrés Vaca con un gran narración.

    En la temporada 1983-1984 los equipos más populares del futbol mexicano se enfrentaron por el título un año después de que los Rojiblancos eliminarán a los Azulcremas en Semifinales.

    En el j uego de ida Chivas empató 2-2 con América y en el estadio Azteca se tuvo que definir el campeonato.

    Andrés Vaca vivió el partido con gran intensidad desde la expulsión de Armando Manzo que dejó al América con 10 jugadores en el campo, para después narrar con emoción el penal atajado de Héctor Miguel Zelada que comenzó con la fiesta Azulcrema antes del descanso.

    El narrador vibró con los goles de Eduardo Bacas y Alfredo Tena que le daban al América una clara ventaja en la segunda parte del encuentro en el Coloso de Santa Úrsula.

    Quirarte descontó para Chivas en los últimos minutos del partido, pero al minuto 90 Javier Aguirre sentenció la final con el 3-1 y Andrés Vaca nos llevó con su narración a ese gran momento del América donde levantó su séptimo título en el futbol mexicano.

    América y Chivas no se han vuelto a encontrar en una Final, sin embargo, nos siguen regalando grandes juegos cada vez que se ven las caras.

