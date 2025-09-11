Video "Soñé con esa imagen": El Cantante revela todo lo sucedido en la jugada del Pollo y Giovani

El Clásico Nacional América vs. Chivas se juega dentro de la Jornada 8 de la Liga MX Apertura 2025 y el baúl de los recuerdos se desempolva para rememorar algunas hazañas, jugadas impresionantes, protagonistas de primer nivel, pero también algunos pasajes escabrosos.

Uno de estos pasajes es el que vivió Giovani dos Santos en el Clásico Nacional del Apertura 2019 durante una jugada en la que Antonio ‘Pollo’ Briseño, hoy jugador del Toluca, perforó la pierna derecha del futbolista de las Águilas.

La escena fue impresionante y el árbitro central Fernando Guerrero admitió que no pensó que esa jugada fuera a mayores pues incluso su primera reacción fue mostrar la tarjeta amarilla pero luego reviró y mostró la roja, así lo contó en entrevista para TUDN.

“Es una jugada atípica porque nunca te imaginas que va a suceder de esa magnitud, cuando estás en la cancha no piensas que va a ocurrir esa lesión muy aparatosa, muy ostentosa, que te impresiona cuando la ves.

“En cancha nada más iba a amonestar, pero al ver la pierna me adelanté al uso del VAR. Pensé que había sido una de tarjea amarilla y me reafirma mi asistente que era roja y la saco. Fue una jugada bien, ¡híjole, impactante!”, confesó ‘el Cantante’ Guerrero.

Incluso, ‘Pollo’ Briseño en su momento confesó que entrenó de mejor manera para evitar ese tipo de entradas y dañar en un futuro a otro futbolista, además de que cambió el tipo de tacos que utilizaba e incluso comentó en primera persona cómo fue esa jugada.

¿MEMO OCHOA ESCUPIÓ POR IMPOTENCIA AL VER LA ENTRADA DE POLLO A GIO? ‘CANTANTE’ GUERRERO LO REVELA

Algunas versiones de aquel Clásico Nacional en el que Antonio Briseño lesionó a Giovani dos Santos aseguran que el portero Guillermo Ochoa escupió a ‘Pollo’ Briseño, algo que el entonces árbitro central aclaró en TUDN.

“No es cierto, no le escupió, eso te lo puede decir el Pollo. La verdad que no. Lógicamente al ver la lesión de su jugador, me acuerdo que Paul Aguilar también estaba muy molesto, fue a buscar al Pollo porque vio la magnitud de la herida, pero no hubo nada de parte de Ochoa, nada más de ningún jugador”.

Fernando Guerrero indicó que después de aquella ‘criminal’ entrada, incluso llegó a soñar, o tener pesadillas, sobre ese momento, pues la herida realmente resultó impactante para el ‘nazareno’.

“Aunque no quisiera ver, vi inmediatamente (la lesión). Tenía una perforación muy grande, un hoyo, literal. La grasa se veía, la sangre, sí es impactante. Me tocó varias lesiones de jugadores pero ésta sí fue algo que te deja marcado, incluso soñaba después, recuerdo que soñé con esa imagen.

“Sí te impacta, imagínate un boquete, te quedas ahí como si fuera un disparo y el grito de dolor de los jugadores, te vuelves empático inmediatamente. Sí sientes el dolor que están sintiendo”, recordó ‘el Cantante’ Guerrero y dijo que cuando volvió a ver a ambos jugadores incluso los saludó de buena manera y los abrazó.