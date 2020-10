"Mi tema empieza en el 2012, por lo cual hay muchos implicados, pero los más importantes es Rodrigo Ares de Parga , obviamente porque él vio todo eso y nunca me dio la cara, siempre me mando con José Ramírez, el vicepresidente de operaciones. El señor me dijo 'Ni modo, te tocó a ti, tuviste mala suerte y si quieres demandar, pues demándanos'”, señaló el exjugador.

"Para mi cuarta cirugía, yo ya no tenía confianza en los médicos del club, le solicité irme afuera (a Sancho) y no se me fue concedido. Tengo cuatro cirugías en la cadera, me las hice todas con contrato vigente en el club donde hubo un caso de negligencia médica, ya que que no se cumplió con el tiempo de rehabilitación.