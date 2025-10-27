Video Aaron Ramsey pone de nervios a los Pumas con enigmática foto

El seleccionado galés publicó una enigmática fotografía en la que apenas muestra lo que parece ser una sesión de rehabilitación con el equipo médico de los Pumas a seis días del partido en Tijuana.

Sin mayores detalles, Ramsey parece calmar los rumores que surgieron en redes sociales en días recientes sobre una supuesta salida de Pumas y de México tras el lamentable caso de su perrita extraviada de nombre Halo.

Ramsey no juega con el Club Universidad desde la Jornada 11 cuando América goleó 4-1 a los universitarios y su ausencia se debe a que el galés sufrió una lesión muscular de cara a la fecha FIFA pasada, pero también por el extravío de su mascota.