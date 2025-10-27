    Aaron Ramsey

    Aaron Ramsey comparte foto y calma rumores de supuesta salida de Pumas

    El galés no figura con el Club Universidad desde hace cuatro jornadas.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Aaron Ramsey pone de nervios a los Pumas con enigmática foto

    Luego de un mes de ausencia en el plantel de Pumas, Aaron Ramsey ha reaparecido de cara a la trascendental jornada 16 del Apertura 2025, donde el Club Universidad se juega un lugar en el Play-in.

    El seleccionado galés publicó una enigmática fotografía en la que apenas muestra lo que parece ser una sesión de rehabilitación con el equipo médico de los Pumas a seis días del partido en Tijuana.

    PUBLICIDAD

    Sin mayores detalles, Ramsey parece calmar los rumores que surgieron en redes sociales en días recientes sobre una supuesta salida de Pumas y de México tras el lamentable caso de su perrita extraviada de nombre Halo.

    Ramsey no juega con el Club Universidad desde la Jornada 11 cuando América goleó 4-1 a los universitarios y su ausencia se debe a que el galés sufrió una lesión muscular de cara a la fecha FIFA pasada, pero también por el extravío de su mascota.

    Con 15 puntos y seis potenciales más en las últimas dos jornadas, Pumas aún tiene posibilidades matemáticas de colarse a puestos de Play-in siempre y cuando los equipos que están por encima pierdan unidades en el cierre de la fase regular.

    Más sobre Aaron Ramsey

    1 min
    Aaron Ramsey comparte triste mensaje sobre actualización de perra perdida Halo

    Aaron Ramsey comparte triste mensaje sobre actualización de perra perdida Halo

    1:17
    ¿Se da por vencido? Aaron Ramsey y su desesperanzador mensaje sobre Halo

    ¿Se da por vencido? Aaron Ramsey y su desesperanzador mensaje sobre Halo

    1 min
    ¿Aaron Ramsey se rinde con Halo? El galés lanza desesperanzador mensaje

    ¿Aaron Ramsey se rinde con Halo? El galés lanza desesperanzador mensaje

    1:17
    Desgarrador mensaje de Aaron Ramsey tras no encontrar a su mascota

    Desgarrador mensaje de Aaron Ramsey tras no encontrar a su mascota

    1 min
    Aaron Ramsey deja desgarrador mensaje tras no encontrar a su mascota

    Aaron Ramsey deja desgarrador mensaje tras no encontrar a su mascota

    Relacionados:
    Aaron RamseyPumas UNAM

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD