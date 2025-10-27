Aaron Ramsey comparte foto y calma rumores de supuesta salida de Pumas
El galés no figura con el Club Universidad desde hace cuatro jornadas.
Luego de un mes de ausencia en el plantel de Pumas, Aaron Ramsey ha reaparecido de cara a la trascendental jornada 16 del Apertura 2025, donde el Club Universidad se juega un lugar en el Play-in.
El seleccionado galés publicó una enigmática fotografía en la que apenas muestra lo que parece ser una sesión de rehabilitación con el equipo médico de los Pumas a seis días del partido en Tijuana.
Sin mayores detalles, Ramsey parece calmar los rumores que surgieron en redes sociales en días recientes sobre una supuesta salida de Pumas y de México tras el lamentable caso de su perrita extraviada de nombre Halo.
Ramsey no juega con el Club Universidad desde la Jornada 11 cuando América goleó 4-1 a los universitarios y su ausencia se debe a que el galés sufrió una lesión muscular de cara a la fecha FIFA pasada, pero también por el extravío de su mascota.
Con 15 puntos y seis potenciales más en las últimas dos jornadas, Pumas aún tiene posibilidades matemáticas de colarse a puestos de Play-in siempre y cuando los equipos que están por encima pierdan unidades en el cierre de la fase regular.