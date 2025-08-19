    Al-Nassr

    Cristiano Ronaldo asiste en victoria de Al Nassr en Supercopa de Arabia Saudita

    El Bicho se echó al equipo al hombro a pesar de jugar con 10 desde el minuto 25.

    Por:
    Juan Regis.
    Cristiano Ronaldo comandó la victoria del Al-Nassr sobre Al Ittihad en la Semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita con asistencia para el debutante Joao Félix.

    Todo comenzó bien para el cuadro del astro portugués, ya que en apenas 10 minutos Sadio Mané se adelantó en el marcador y todo parecía ir en calma para los locales.

    Sin embargo, el rival sorprendió seis minutos después con el empate vía Steven Bergwjin y el panorama se oscureció para CR7 y compañía luego de que el propio Mané terminara expulsado con ayuda de la revisión del VAR por una falta desmedida.

    Desde el minuto 25 del primer tiempo, Al-Nassr tuvo que remar contra corriente al quedarse con 10 jugadores. El rostro de Cristiano y su frustración fueron evidentes cuando el portugués vio al árbitro sacar la cartulina roja.

    A pesar de ello, Cristiano se echó el equipo al hombro y al 61' quedó habilitado frente a la portería, condujo el balón y en lugar de buscar el gol, prefirió asistir a su compatriota Joao Félix en su debut para el 2-1 definitivo.

    La apretada victoria le dio a Al-Nassr y Cristiano Ronaldo el pase a la Final de la Supercopa, donde el portugués buscará levantar el primer título de este segundo semestre del año.

    Relacionados:
    Al-NassrAl-Ittihad

