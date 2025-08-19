Video CR7 sacrifica su gol 100 para asistir a Joao Félix en la Supercopa

Cristiano Ronaldo comandó la victoria del Al-Nassr sobre Al Ittihad en la Semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita con asistencia para el debutante Joao Félix.

Todo comenzó bien para el cuadro del astro portugués, ya que en apenas 10 minutos Sadio Mané se adelantó en el marcador y todo parecía ir en calma para los locales.

Sin embargo, el rival sorprendió seis minutos después con el empate vía Steven Bergwjin y el panorama se oscureció para CR7 y compañía luego de que el propio Mané terminara expulsado con ayuda de la revisión del VAR por una falta desmedida.

Desde el minuto 25 del primer tiempo, Al-Nassr tuvo que remar contra corriente al quedarse con 10 jugadores. El rostro de Cristiano y su frustración fueron evidentes cuando el portugués vio al árbitro sacar la cartulina roja.

A pesar de ello, Cristiano se echó el equipo al hombro y al 61' quedó habilitado frente a la portería, condujo el balón y en lugar de buscar el gol, prefirió asistir a su compatriota Joao Félix en su debut para el 2-1 definitivo.