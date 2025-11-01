Cristiano Ronaldo no para de anotar y suma un nuevo gol con Al-Nassr

Video Indomable: CR7 llega a los 950 y el Al-Nassr gana en Liga árabe

Cristiano Ronaldo no para de anotar y este sábado volvió a hacerse presente en el marcador con el Al-Nassr dunare el partido de la Jornada 7 de la Liga de Arabia Saudita ante el Al-Feiha.

El conjunto visitante comenzó dando la sorpresa, pues a los 13 minutos el español Jason abrió la cuenta con un buen remate.

Sin embargo, a los 37 minutos y tras una buena combinación dentro del área, el atacante portugués marcó el empate ante la salida del portero panameño Orlando Mosquera.

Con su tanto anotado este sábado, CR7 suma ya 951 goles en su carrera profesional y queda solo 49 de la cifra de la histórica los 1.000 tantos.