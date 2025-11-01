Cristiano Ronaldo no para de anotar y suma un nuevo gol con Al-Nassr
El crack portugués se hizo presente en el marcador durante el partido de la Jornada 7 de la Liga de Arabia Saudita ante el Al Feiha.
Cristiano Ronaldo no para de anotar y este sábado volvió a hacerse presente en el marcador con el Al-Nassr dunare el partido de la Jornada 7 de la Liga de Arabia Saudita ante el Al-Feiha.
El conjunto visitante comenzó dando la sorpresa, pues a los 13 minutos el español Jason abrió la cuenta con un buen remate.
Sin embargo, a los 37 minutos y tras una buena combinación dentro del área, el atacante portugués marcó el empate ante la salida del portero panameño Orlando Mosquera.
Con su tanto anotado este sábado, CR7 suma ya 951 goles en su carrera profesional y queda solo 49 de la cifra de la histórica los 1.000 tantos.
En más de dos décadas de trayectoria, Cristiano ha dejado una huella profunda en todos los equipos que ha defendido: el Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr, además de su selección nacional, con la que conquistó la Eurocopa 2016 y la Nations League en 2019 y en 2025.