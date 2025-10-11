Cristiano Ronaldo falla penal pero Portugal vence sobre la hora a Irlanda

Video Resumen | Rubén Neves da triunfo agónico a Portugal luego de falla terrible de CR7

Cristiano Ronaldo falló una pena máxima pero Portugal logró un dramático triunfo por 1-0 ante Irlanda este sábado, partido válido por las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez dominó de principio a fin, aunque debió esperar hasta el tiempo añadido para romper el cerrojo visitante.

Desde los primeros minutos, los lusos impusieron ritmo y posesión. Cristiano Ronaldo estrelló un disparo en el poste al 17’, mientras que Rúben Neves y Vitinha probaron desde media distancia sin éxito.

Irlanda resistió con orden y su portero Kelleher evitó el gol en varias ocasiones, incluso al detener un penalti a Ronaldo en el 73’ con una de sus piernas.

Cuando todo parecía sentenciado para el empate, Rúben Neves apareció en el descuento para marcar de cabeza el tanto decisivo tras un centro desde la derecha.