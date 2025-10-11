    Eliminatorias UEFA

    Cristiano Ronaldo falla penal pero Portugal vence sobre la hora a Irlanda

    El portero Caoimhin Kelleher, que era el héroe, falló al cortar un centro y Rúben Neves aprovechó para anotar de cabeza.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Resumen | Rubén Neves da triunfo agónico a Portugal luego de falla terrible de CR7

    Cristiano Ronaldo falló una pena máxima pero Portugal logró un dramático triunfo por 1-0 ante Irlanda este sábado, partido válido por las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

    El conjunto dirigido por Roberto Martínez dominó de principio a fin, aunque debió esperar hasta el tiempo añadido para romper el cerrojo visitante.

    Desde los primeros minutos, los lusos impusieron ritmo y posesión. Cristiano Ronaldo estrelló un disparo en el poste al 17’, mientras que Rúben Neves y Vitinha probaron desde media distancia sin éxito.

    Irlanda resistió con orden y su portero Kelleher evitó el gol en varias ocasiones, incluso al detener un penalti a Ronaldo en el 73’ con una de sus piernas.

    Cuando todo parecía sentenciado para el empate, Rúben Neves apareció en el descuento para marcar de cabeza el tanto decisivo tras un centro desde la derecha.

    El gol premió la insistencia portuguesa ante una Irlanda que defendió con intensidad, pero sin salida ofensiva. Con este resultado, Portugal mantiene su paso perfecto en las eliminatorias europeas y se consolida como líder de su grupo rumbo al Mundial con 9 puntos, mientras que los irlandeses cierran la tabla con una unidad.

