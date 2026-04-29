EN VIVO | Al Riyadh vs. Al-Qadisiya - Liga Saudí
Julián Quiñones sigue en su búsqueda de un lugar en la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre y que disputará el Mundial 2026.
Julián Quiñones y Al-Qadisiya se enfrentan este miércoles en la Jornada 30 de la Liga Saudí en duelo que se celebrará en el Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium.
El atacante mexicano se mantiene como sublíder de goleo del torneo con 26 tantos y está uno por debajo de Ivan Toney del Al-Ahli que tiene 27. Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr suma 24.
La lucha por el título de goleo, como podemos ver está al rojo vivo y seguirá así en la recta final del torneo.
Por si fuera poco, Quiñones no se quiere quedar atrás en su búsqueda por un sitio en la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre para el Mundial del 2026. Sobre todo luego de que se anunciara la lista de jugadores de la Liga MX que acudirá a la cita del torneo de la FIFA de junio y julio, y en ella hay ya tres atacantes, Armando González, Alexis Vega y Memo Martínez, con lo que se han reducido los lugares en la delantera.
El Al-Qadisiya está en la cuarta posición de la Liga Saudí con 62 puntos, lejos del líder Al-Nassr que tiene 76.
Sigue aquí las incidencias del partido:
- Todo listo para el arranque del partido.
- Arranca el partido con Julián Quiñones como titular.
- Gol del Al-Qadisiya a los seis minutos, vía Alsalem.
- Julián Quiñones marca el segundo gol del partido a los 17 minutos del partido.
- Con este tanto iguala a Ivan Toney en la punta del campeonato de goleo de la Liga Saudí con 27 tantos.
- Finalmente, el gol de Quiñones no contó y se mantiene con 26 tantos.