liga arabe EN VIVO | Al Riyadh vs. Al-Qadisiya - Liga Saudí Julián Quiñones sigue en su búsqueda de un lugar en la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre y que disputará el Mundial 2026.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Quiñones está imparable: ya es segundo goleador del mundo en este 2026

Julián Quiñones y Al-Qadisiya se enfrentan este miércoles en la Jornada 30 de la Liga Saudí en duelo que se celebrará en el Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium.

El atacante mexicano se mantiene como sublíder de goleo del torneo con 26 tantos y está uno por debajo de Ivan Toney del Al-Ahli que tiene 27. Cristiano Ronaldo, del Al-Nassr suma 24.

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La lucha por el título de goleo, como podemos ver está al rojo vivo y seguirá así en la recta final del torneo.

Por si fuera poco, Quiñones no se quiere quedar atrás en su búsqueda por un sitio en la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre para el Mundial del 2026. Sobre todo luego de que se anunciara la lista de jugadores de la Liga MX que acudirá a la cita del torneo de la FIFA de junio y julio, y en ella hay ya tres atacantes, Armando González, Alexis Vega y Memo Martínez, con lo que se han reducido los lugares en la delantera.

El Al-Qadisiya está en la cuarta posición de la Liga Saudí con 62 puntos, lejos del líder Al-Nassr que tiene 76.

Sigue aquí las incidencias del partido: