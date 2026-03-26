    Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo se recupera de su lesión previo al México vs. Portugal

    El delantero reportó con Al-Nassr tras superar la lesión que lo dejó fuera del amistoso en el Estadio Banorte.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Cristiano Ronaldo se recupera de su lesión a días del México vs. Portugal

    Cristiano Ronaldo se recuperó de su lesión y está de regreso con Al-Nassr a dos días de que se dispute el partido amistoso México vs. Portugal en la reapertura del Estadio Banorte.

    Fue el propio CR7 que dio a conocer su regreso a la concentración del equipo saudí con una foto posteada en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “es bueno estar de vuelta”.

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    Cristiano quedó fuera de la convocatoria de la Selección de Portugal para enfrentar a México y Estados Unidos de cara al Mundial 2026 por una lesión en el tendón de la corva que sufrió a finales de febrero.

    El técnico del Al-Nassr, Jorge Jesús, había declarado que el regreso de Cristiano Ronaldo al equipo sería tras la fecha FIFA, pero se dio antes de que esta empezara.

    El Bicho, que solo se perdió dos partidos por lesión, prepara su regreso a las canchas que podría ser el próximo viernes 3 de abril cuando Al-Nassr se enfrente a Al-Najma en la Liga de Arabia Saudita.

    Cristiano Ronaldo es una de las sensibles bajas que presenta Portugal de cara a enfrentar a México este sábado 28 de marzo. Además de CR7, Roberto Martínez no contará con Rafael Leao, Diogo Costa, Bernardo Silva, Rodrigo Mora y Rúben Dias.

    Video ¡De clase mundial! Las figuras de Portugal que se presentarán ante México
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