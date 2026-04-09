Damac FC vs. Al-Qadsiah EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido de la Liga Saudí
Julián Quiñones es titular en el partido Damac FC vs. Al-Qadsiah de la Liga Saudí en busca de meterse a zona de la Champions League de Asia.
Julián Quiñones saltó como titular en el partido Damac FC vs. Al-Qadsiah dentro de la Jornada 28 de la Liga Saudí en la que el delantero mexicano busca puntos que le permita acercarse a zona de clasificación a la Champions League de Asia.
El delantero mexicano, que pelea por un lugar en la convocatoria final de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, marcha con 26 goles y está a uno del líder de goleo individual de la Liga Saudí, el inglés Ivan Toney del Al-Ahli SFC.
Además, Julián Quiñones se encuentra a tres goles de distancia a su favor de Cristiano Ronaldo, quien con 23 anotaciones se mantiene en la búsqueda del histórico gol mil en su carrera futbolística.
DAMAC FC VS. AL-QADSIAH DE LA LIGA SAUDÍ CON JULIÁN QUIÑONES COMO TITULAR
El rendimiento de Julián Quiñones de la Liga Saudí es uno de los más destacados, pues marca gol por cada 81 minutos de juego; es decir, casi un gol por partido, pues sus 26 anotaciones las ha hecho en 24 partidos disputados asta antes de este ante Damac FC.
Estos son los partidos que le restarán a Al-Qadsiah en la Liga Saudí:
- Al-Qadsiah vs. Al-Shabad, 14 de abril
- Al-Riyadh vs. Al-Qadsiah, 28 de abril
- Al-Qadsiah vs. Al-Nassr, 2 de mayo
- Al-Fayha vs. Al-Qadsiah, 7 de mayo
- Al-Qadsiah vs. Al-Hazem, 13 de mayo
- Al-Ittihad vs. Al-Qadsiah, 21 de mayo
Acciones destacadas del partido:
- Ya se juega el segundo tiempo!
- ¡Se acaba el primer tiempo!
- ¡Gol del Damac FC! Se empata el juego, el argentino Valentin Vada hizo el 1-1 al 37'.
- ¡Gol del Al-Qadsiah! Anota el uruguayo Nahitan Nández para el 0-1 al minuto 35.
- ¡Inicia el encuentro!