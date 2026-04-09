Mexicanos en el Exterior Damac FC vs. Al-Qadsiah EN VIVO: goles, resultado y resumen del partido de la Liga Saudí Julián Quiñones es titular en el partido Damac FC vs. Al-Qadsiah de la Liga Saudí en busca de meterse a zona de la Champions League de Asia.

Video Quiñones está imparable: ya es segundo goleador del mundo en este 2026

Julián Quiñones saltó como titular en el partido Damac FC vs. Al-Qadsiah dentro de la Jornada 28 de la Liga Saudí en la que el delantero mexicano busca puntos que le permita acercarse a zona de clasificación a la Champions League de Asia.

El delantero mexicano, que pelea por un lugar en la convocatoria final de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, marcha con 26 goles y está a uno del líder de goleo individual de la Liga Saudí, el inglés Ivan Toney del Al-Ahli SFC.

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Además, Julián Quiñones se encuentra a tres goles de distancia a su favor de Cristiano Ronaldo, quien con 23 anotaciones se mantiene en la búsqueda del histórico gol mil en su carrera futbolística.

DAMAC FC VS. AL-QADSIAH DE LA LIGA SAUDÍ CON JULIÁN QUIÑONES COMO TITULAR

El rendimiento de Julián Quiñones de la Liga Saudí es uno de los más destacados, pues marca gol por cada 81 minutos de juego; es decir, casi un gol por partido, pues sus 26 anotaciones las ha hecho en 24 partidos disputados asta antes de este ante Damac FC.

Estos son los partidos que le restarán a Al-Qadsiah en la Liga Saudí:

Al-Qadsiah vs. Al-Shabad, 14 de abril

Al-Riyadh vs. Al-Qadsiah, 28 de abril

Al-Qadsiah vs. Al-Nassr, 2 de mayo

Al-Fayha vs. Al-Qadsiah, 7 de mayo

Al-Qadsiah vs. Al-Hazem, 13 de mayo

Al-Ittihad vs. Al-Qadsiah, 21 de mayo

Acciones destacadas del partido: