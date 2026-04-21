Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo podría jugar con su hijo en el primer equipo del Al-Nassr CR7 podría cumplir uno de sus sueños luego de que el club saudí está analizando el futuro de Cris Jr.

Video Cristiano Ronaldo podría jugar con su hijo en el primer

Cristiano Ronaldo podría cumplir uno de los pocos sueños que le quedan en su carrera como futbolista: jugar a lado de su hijo después de que dispute el Mundial 2026.

De acuerdo con la prensa saudí, el Al-Nassr está considerando la posibilidad de ascender a Cris Jr. al primer equipo a partir para la próxima temporada.

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La decisión la tomaría el club al final de la temporada tras una evaluación del rendimiento del hijo de CR7 en las fuerzas básicas del Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo tiene contrato con el equipo saudí hasta 2027, pero la directiva desea que el astro portugués continue por más tiempo en el club de cara al Mundial 2034 que se jugará en Arabia Saudita, por lo que la llegada de su hijo al primer equipo del Al-Nassr lo motivaría aún más.

El Bicho está cerca de conseguir su primer título desde que fichó con Al-Nassr a inicios del 2023. El club lidera la Liga Saudí con 76 puntos, ocho más que el Al-Hilal con seis jornadas por disputar.

El Al-Nassr también busca ser campeón de la Copa Asiática, donde este miércoles 22 de abril se medirá al Al-Ahli de Catar en las Semifinales.

Con 41 años, Cristiano Ronaldo registra 119 goles y 23 asistencias en 135 partidos con Al-Nassr.