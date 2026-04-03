Cristiano Ronaldo Goles de Cristiano Ronaldo en su regreso tras lesión con Al-Nassr, suma 967 en su carrera El delantero portugués reapareció en la alineación titular ante Al-Najma dentro de la Liga Saudí e hizo dos goles históricos.

Video Gol de Cristiano Ronaldo en su regreso tras lesión con Al-Nassr

Cristiano Ronaldo reapareció este viernes en las canchas tras varias semanas de baja por lesión que le hicieron perder incluso los compromisos con la Selección de Portugal en la pasada Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026, entre ellos el juego ante la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Banorte.

El delantero lusitano estuvo de baja poco más de un mes por una lesión de isquiotibiales que le hizo perderse con Al-Nassr dos partidos de la Liga Saudí en los que su club no lo echó de menos, pues ganó en ambos juegos sin recibir gol.

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El marcador lo abrió Rakan Altulayhi por parte de Al-Najma al minuto 44, pero en tiempo de compensación, Al-Nassr remontó con anotaciones de Abdullah Al-Hamdan (45+8’) y de Sadio Mané (45+9’) para el 2-1 parcial.

El juego se empató al minuto 47, apenas iniciado el segundo tiempo, con un gol de Felipe Cardoso, quien diera la asistencia en el primer tanto del partido para el visitante Al-Najma, último en la tabla de posiciones de la Liga Saudí con apenas ocho puntos.

CRISTIANO RONALDO VUELVE NO CON UN GOL, SINO CON DOS GOLES

La estrella de la Selección de Portugal y del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, volvió a poner en ventaja a su equipo al minuto 56 con un gol de penal que significó el 966 en su carrera deportiva.

No demoró demasiado para que llegara el 967 en su trayectoria, cada vez más cerca del objetivo de los mil goles como profesional, pues marcó, tras revisión del VAR por fuera de juego, el 4 del partido al minuto 73 y que al final se dio por bueno. Cristiano Ronaldo salió al 83' de cambio en lugar de Hayder Abdulkareem.

Con la victoria de 5-2, el quinto fue doblet de Sadio Mané al 90+5', Al-Nassr llegó a 70 puntos y se afianzó como líder de la Liga Saudí a seis puntos de distancia del segundo puesto que ocupa Al-Hilal, que juega este sábado como local ante Al-Taawoun.