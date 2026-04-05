Julián Quiñónes Julián Quiñones ya es el segundo goleador del mundo en 2026 El delantero mexicano llegó a 19 goles con Al-Qadisiya y es segundo goleador mundial en lo que va del año.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Quiñones está imparable: ya es segundo goleador del mundo en este 2026

Julián Quiñones está encendido y lo volvió a demostrar este fin de semana cuando consiguió un doblete que lo coloca como uno de los máximos goleadores en lo que va de este 2026.

El colombiano naturalizado mexicano firmó un doblete que lo coloca en la segunda posición entre los futbolistas más efectivos frente al marco rival, con 19 goles.

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Julián Quiñones confirma estar en la élite mundial

Pese a que su escuadra, el Al Qadisiya, perdió 2-3 ante el Al Ettifaq, Julián Quiñones dio la nota a nivel mundial con su demostración frente al marco de los rivales.

Sus dos goles reafirmaron su etiqueta de killer dentro del área, al llegar a 19 en 18 partidos disputados. Está abajo solo por un gol de diferencia de Ivan Toney, el jugador británico que también participa en la Liga de Arabia Saudita con el Al-Ahli.

Su cifra refleja su constancia, pero sobre todo su capacidad para marcar diferencia jornada tras jornada. También lo coloca por encima de otros destacados jugadores como Harry Kane (18 goles), Dion Drena Beljo (17 goles) o Viktor Gyökeres (14 goles).

El buen paso del mexicano también ilusiona rumbo a los próximos retos internacionales. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, su nombre empieza a pesar cada vez más en el radar del futbol global.