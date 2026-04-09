Ivan Toney Escándalo en Arabia Saudita: señalan ayuda para que Cristiano Ronaldo gane la Liga Ivan Toney y Galeno, jugadores del Al-Ahli, criticaron severamente al arbitraje de la Liga Saudí.

Video Polémica en Arabia Saudita: denuncian ayuda para que Cristiano Ronaldo sea campeón

Escándalo en la Liga de Arabia Saudita luego de que los jugadores del Al-Ahli insinuaran que el arbitraje quiere sabotear a su equipo para que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo gane el título a final de temporada.

Tras el empate 1-1 de Al-Ahli ante Al-Feiha, Ivan Toney denunció que el árbitro respondió “concéntrense en la AFC (Champions League asiática)” luego de que él y sus compañeros reclamaran tres penales que no se marcaron durante el juego de la Liga Saudí.

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Al ser cuestionado sobre quién se beneficia con las polémicas decisiones arbitrales, Toney respondió que sin dudarlo “el equipo que estamos persiguiendo”, refiriéndose al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo que lidera la tabla con 70 puntos, mientras que el Al-Ahli marcha en el tercer puesto con 66 unidades.

La polémica fue más allá cuando Toney, a través de historias de Instagram, publicó la repetición en cámara lenta de las tres jugadas que, a su consideración, debieron ser marcadas penal.

“Dos de esas acciones fueron al VAR y una no. Es realmente increíble cómo puedes pasar por alto cosas como esta en momentos cruciales u optaron por hacerse de la vista gorda. Y sin decir demasiado que pueda meterme en problemas, está claro lo que se está influyendo aquí”, sentenció Toney en sus redes sociales.

“Quieren darle la copa a una persona”

Por su parte, su compañero, el brasileño Galeno, también se pronunció en sus redes sociales e insinuó que el interés de la Federación de Futbol de Arabia Saudita (SAFF), a través de su Comisión de Árbitros, es que Cristiano Ronaldo gane la Liga.

“Pueden entregar la copa, eso es lo que quiere, quieren sacarnos cómo sea del campeonato, quieren darle la copa a una persona. Una falta de respeto a nuestro club”, escribió Galeno en su cuenta de X.

Ivan Toney y Galeno podrían ser suspendidos hasta un año

El diario saudí Okaz entrevistó al asesor jurídico Salman Al-Ramali, quien aseguró que los futbolistas del Al-Ahli podrían recibir duras sanciones por cuestionar la imparcialidad arbitral y dañar la imagen de la Liga Saudí.

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“El Reglamento de Disciplina y Ética de la Federación Saudí de Fútbol, en su artículo 5/50, prevé sanciones que incluyen suspensión de hasta un año y multas de hasta 300 000 riales (unos 80 mil dólares)”.