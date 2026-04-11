Futbol Cristiano Ronaldo vuelve a anotar y Al-Nassr se consolida en la cima en Arabia Cristiano Ronaldo extiende su marca de goles y su escuadra marcha líder en el futbol de Arabia Saudita.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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Al-Nassr no tuvo ningún problema para vencer por 2-0 al Al-Okhdood y consolidarse en la primera posición de la tabla general en la Saudi Pro League.

La dupla portuguesa de Cristiano Ronaldo y João Félix fue la artífice de las anotaciones con las que el equipo llegó a 73 unidades en el certamen, lo que le da un respiro respecto a Al-Hilal, que cuenta con 68 puntos.

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Al-Nassr pudo haber ganado por mayor diferencia

La ventaja pudo haber sido mayor, pero los delanteros de Al-Nassr no salieron finos, aunado a que sus rivales presentaron un orden defensivo que los limitó en ataque.

¿Cómo fueron los goles de la victoria de Al-Nassr?

El primer gol del encuentro lo marcó Cristiano Ronaldo, luego de recibir un pase filtrado por el sector derecho. Se perfiló solo frente al marco rival y sacó un tiro de derecha para vencer al arquero Samuel Portugal.

Pese a que Al-Nassr mantuvo el dominio durante la primera mitad, los atacantes no pudieron marcar el segundo. Destacó un tiro de Cristiano desde media distancia, pero Portugal reaccionó a la perfección para desviar el balón.

Para el arranque de la segunda mitad, Al-Nassr por fin consiguió el segundo con anotación de João Félix, quien aprovechó un rebote de la pelota en el poste. Pese a la marcación de dos rivales, logró reaccionar mejor para rematar de derecha y sacudir las redes.

Ronaldo salió al minuto 81 en medio de una ovación al conseguir su gol número 24 de la campaña, para ubicarse en la tercera posición por debajo de Ivan Toney y el mexicano Julián Quiñones.

AL-OKHDOOD VS. AL-NASSR ACCIONES DEL PARTIDO

Final del encuentro

(90+3' 0-2) Llega a su fin el encuentro con victoria para Al-Nassr con goles de Cristiano Ronaldo y João Félix.

Aparece el primer tarjetón amarillo

(56' | 0-2) Khaled Al-Lazam, jugador del Al-Okhdood, recibe la primera tarjeta amarilla del encuentro.

Al-Nassr incrementa su ventaja

(47' | 0-2) João Félix aprovecha un rebote de la pelota en el poste, para rematar de pierna derecha y poner el segundo de su equipo.

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Termina la primera mitad

(45+3') Llega el descanso de medio tiempo con victoria parcial de Al-Nassr.

Dominio de Al-Nassr

(33' | 0-1) El equipo de Cristiano juega en el campo del rival, pero el segundo gol todavía no cae. Es cuestión de tiempo.

¡Gol de Cristiano Ronaldo! Al-Nassr abre la pizarra

(15' | 0-1) Cristiano Ronaldo entra al área chica por la banda derecha y con un toque sutil, vence el arquero Samuel Portugal para poner arriba a su escuadra.

Inicia el partido