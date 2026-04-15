Cristiano Ronaldo se va en blanco para mantenerse con 968 goles
El portugués fue titular en búsqueda de aumentar su cuota de goles rumbo a los mil en su carrera.
Al-Nassr derrotó 1-0 a Al-Ettifaq para llegar a 76 puntos en la Saudi Pro League y sacarle ocho de ventaja al Al-Hilal que cuenta con 68, su más cercano perseguidor y con un partido menos.
Cristiano Ronaldo regresó con goles tras su lesión y ya lleva 968 en la intención firme del delantero de llegar a los 1,000 antes de terminar su carrera en el futbol, pero este miércoles no logró 'mojar la red'.
El gol del triunfo por Al-Nassr fue con ligera participación de CR7, quien sacó un potente disparo desde fuera del área y Marek Rodak dejó rebote, este fue aprovechado por Kingsley Coman que se lo quitó y anotó el 1-0 al minuto 31.
Al final, el portugués fue relevado del campo de juego y se dirigió a vestidores, sin aparente lesión y con aprobación del técnico Jorge Jesus.
AL-NASSR VS. AL-ETTIFAQ ACCIONES DEL PARTIDO
Estas fueron las mejores acciones del partido donde Cristiano Ronaldo se fue en blanco.
- 31' - Gol de Al-Nassr: Kingsley Coman anota tras rebote del portero a tiro de Cristiano Ronaldo.
- 90' - Cambio de Al-Nassr: Sale Cristiano Ronaldo y entra Abdullah Al-Hamdan.
LÍDERES DE GOLEO EN ARABIA SAUDITA
- Ivan Toney, 27 goles
- Julián Quiñones, 26 goles
- Cristiano Ronaldo, 24 goles
- Roger Martínez, 20 goles
- Mateo Retegui, 16 goles
- Joao Félix, 16 goles
- Karim Benzema, 16 goles
- Ramiro Enrique, 15 goles
- Yannick Carrasco, 15 goles.