    Al-Nassr

    Cristiano Ronaldo se va en blanco para mantenerse con 968 goles

    El portugués fue titular en búsqueda de aumentar su cuota de goles rumbo a los mil en su carrera.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Al-Nassr vence a Al-Okhdood: Cristiano Ronaldo lidera triunfo

    Al-Nassr derrotó 1-0 a Al-Ettifaq para llegar a 76 puntos en la Saudi Pro League y sacarle ocho de ventaja al Al-Hilal que cuenta con 68, su más cercano perseguidor y con un partido menos.

    Cristiano Ronaldo regresó con goles tras su lesión y ya lleva 968 en la intención firme del delantero de llegar a los 1,000 antes de terminar su carrera en el futbol, pero este miércoles no logró 'mojar la red'.

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    El gol del triunfo por Al-Nassr fue con ligera participación de CR7, quien sacó un potente disparo desde fuera del área y Marek Rodak dejó rebote, este fue aprovechado por Kingsley Coman que se lo quitó y anotó el 1-0 al minuto 31.

    Al final, el portugués fue relevado del campo de juego y se dirigió a vestidores, sin aparente lesión y con aprobación del técnico Jorge Jesus.

    AL-NASSR VS. AL-ETTIFAQ ACCIONES DEL PARTIDO


    Estas fueron las mejores acciones del partido donde Cristiano Ronaldo se fue en blanco.

    • 31' - Gol de Al-Nassr: Kingsley Coman anota tras rebote del portero a tiro de Cristiano Ronaldo.
    • 90' - Cambio de Al-Nassr: Sale Cristiano Ronaldo y entra Abdullah Al-Hamdan.

    LÍDERES DE GOLEO EN ARABIA SAUDITA

    1. Ivan Toney, 27 goles
    2. Julián Quiñones, 26 goles
    3. Cristiano Ronaldo, 24 goles
    4. Roger Martínez, 20 goles
    5. Mateo Retegui, 16 goles
    6. Joao Félix, 16 goles
    7. Karim Benzema, 16 goles
    8. Ramiro Enrique, 15 goles
    9. Yannick Carrasco, 15 goles.
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