Al-Nassr Cristiano Ronaldo se va en blanco para mantenerse con 968 goles El portugués fue titular en búsqueda de aumentar su cuota de goles rumbo a los mil en su carrera.

Video Al-Nassr vence a Al-Okhdood: Cristiano Ronaldo lidera triunfo

Al-Nassr derrotó 1-0 a Al-Ettifaq para llegar a 76 puntos en la Saudi Pro League y sacarle ocho de ventaja al Al-Hilal que cuenta con 68, su más cercano perseguidor y con un partido menos.

Cristiano Ronaldo regresó con goles tras su lesión y ya lleva 968 en la intención firme del delantero de llegar a los 1,000 antes de terminar su carrera en el futbol, pero este miércoles no logró 'mojar la red'.

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El gol del triunfo por Al-Nassr fue con ligera participación de CR7, quien sacó un potente disparo desde fuera del área y Marek Rodak dejó rebote, este fue aprovechado por Kingsley Coman que se lo quitó y anotó el 1-0 al minuto 31.

Al final, el portugués fue relevado del campo de juego y se dirigió a vestidores, sin aparente lesión y con aprobación del técnico Jorge Jesus.

AL-NASSR VS. AL-ETTIFAQ ACCIONES DEL PARTIDO



Estas fueron las mejores acciones del partido donde Cristiano Ronaldo se fue en blanco.

31' - Gol de Al-Nassr: Kingsley Coman anota tras rebote del portero a tiro de Cristiano Ronaldo .

. 90' - Cambio de Al-Nassr: Sale Cristiano Ronaldo y entra Abdullah Al-Hamdan.

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