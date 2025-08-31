    Inter Miami CF

    Rodrigo de Paul suelta bomba sobre Lionel Messi rumbo a la Final de Leagues Cup

    El mediocampista argentino del Inter Miami habló sobre los ‘egos’ que pudieran envolver el entorno de Leo como uno de los mejores jugadores del mundo.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Rodrigo de Paul suelta una bombita sobre Messi a horas de jugar la Final de Leagues Cup

    De cara a la Final de la Leagues Cup 2025 entre Seattle Sounders e Inter Miami, el mediocampista argentino Rodrigo de Paul habló sobre lo que significa disputar un nuevo partido decisivo a lado de Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

    Pese a tener esa etiqueta de “mejor del mundo”, De Paul señaló que Leo Messi mantiene esa humildad que le caracteriza, pues los egos parecen erradicados del vestidor con él presente.

    “No existen los egos y no deberían existir, pero sé a dónde vas, que en ese tipo de historia puede pasar. Acá creo que la pieza fundamental de que no existan los egos es porque está el más grande de todos también y enseña con su humildad, ¿no?

    “Entonces, el que más ganó, el que más consiguió, el que más historia hizo, tiene tanta humildad, creo que ahí ya él da la pauta de cuál es el camino”, respondió Rodrigo de Paul a Daniel Schvartzman para TUDN.

    Sobre lo que significa jugar una nueva Final, esta vez dentro de la Leagues Cup y la primera de Rodrigo de Paul con Inter Miami, el argentino indicó que es un “orgullo y placer”.

    “Hemos jugado varias. Por suerte, todas hemos salido ganadores, pero bueno, eso no quiere decir nada. Pero contento. Son momentos que a uno le quedan, teoría que uno va a poder contar el día de mañana y sobre todas las cosas, jugar una Final al lado de él te transmite muchísima tranquilidad, ¿no?

    “Entonces, bueno, me da ese placer y, valga la redundancia, esa tranquilidad de jugar al lado de lo mejor de todos”, indicó Rodrigo de Paul a horas de la Final entre Seattle Sounders e Inter Miami que, además, consiguieron su clasificación a la siguiente edición de la Concacaf Champions Cup.


