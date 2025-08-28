Lionel Messi admite que sintió "miedo" tras partido en Leagues Cup
Esta fue la razón: la 'Pulga' se sinceró después de lograr su pase a la Final de la Leagues Cup.
Lionel Messi, jugador del Inter Miami y artífice del triunfo de su equipo ante el Orlando City en Semifinales de la Leagues Cup, afirmó que esperó especialmente para regresar para este compromiso después de su lesión.
La 'Pulga', quien fue baja por semanas, volvió para este encuentro y, al respecto, afirmó que se preparó para estar justamente para el duelo ante el Orlando City, aunque admitió que sintió "miedo" en algún momento por una posible recaída.
"Me preparé para estar en este partido, sabía lo impartante que era el rival, un rival muy complicado, este año nos ganó los partidos, en el 1T me sentí con miedo, pero en el segundo me solté un poco más", dijo Messi.
Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, volvió a elogiar la actuación de Lionel Messi, quien definió el partido sobre el final, más con un estado físico complicado.
"De Leo nos quedamos cortos con las palabras, un jugador que estuvo sin entrenar, entrenó dos o tres días, jugó 90 minutos es creando situaciones, haciendo goles, no hay nada para decir lo que es, para nosotros es un privilegio tenerlo acá y verlo a él y disfrutarlo estamos muy felices que esté con nosotros".