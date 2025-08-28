    Inter Miami

    Lionel Messi admite que sintió "miedo" tras partido en Leagues Cup

    Esta fue la razón: la 'Pulga' se sinceró después de lograr su pase a la Final de la Leagues Cup.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Las palabras de Leo Messi, tras el triunfo del Inter Miami en Leagues Cup

    Lionel Messi, jugador del Inter Miami y artífice del triunfo de su equipo ante el Orlando City en Semifinales de la Leagues Cup, afirmó que esperó especialmente para regresar para este compromiso después de su lesión.

    La 'Pulga', quien fue baja por semanas, volvió para este encuentro y, al respecto, afirmó que se preparó para estar justamente para el duelo ante el Orlando City, aunque admitió que sintió "miedo" en algún momento por una posible recaída.

    PUBLICIDAD

    "Me preparé para estar en este partido, sabía lo impartante que era el rival, un rival muy complicado, este año nos ganó los partidos, en el 1T me sentí con miedo, pero en el segundo me solté un poco más", dijo Messi.

    Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, volvió a elogiar la actuación de Lionel Messi, quien definió el partido sobre el final, más con un estado físico complicado.

    "De Leo nos quedamos cortos con las palabras, un jugador que estuvo sin entrenar, entrenó dos o tres días, jugó 90 minutos es creando situaciones, haciendo goles, no hay nada para decir lo que es, para nosotros es un privilegio tenerlo acá y verlo a él y disfrutarlo estamos muy felices que esté con nosotros".

    Más sobre Leagues Cup

    1 min
    Seattle derrumba al campeón de la MLS y disputará ante el Inter de Messi la Leagues Cup

    Seattle derrumba al campeón de la MLS y disputará ante el Inter de Messi la Leagues Cup

    4:11
    Resumen | Seattle Sounders elimina al LA Galaxy y avanza a la final de la Leagues Cup

    Resumen | Seattle Sounders elimina al LA Galaxy y avanza a la final de la Leagues Cup

    1 min
    Seattle Sounders e Inter Miami son los finalistas de la Leagues Cup 2025

    Seattle Sounders e Inter Miami son los finalistas de la Leagues Cup 2025

    0:34
    Sounders se queda con 10 tras criminal entrada sobre Fortes

    Sounders se queda con 10 tras criminal entrada sobre Fortes

    0:35
    ¡Pero qué locura acaba de hacer Osaze De Rosario! ¡Golazo de Sounders!

    ¡Pero qué locura acaba de hacer Osaze De Rosario! ¡Golazo de Sounders!

    Relacionados:
    Inter MiamiLionel Messi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD