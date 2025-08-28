Video Las palabras de Leo Messi, tras el triunfo del Inter Miami en Leagues Cup

Lionel Messi, jugador del Inter Miami y artífice del triunfo de su equipo ante el Orlando City en Semifinales de la Leagues Cup, afirmó que esperó especialmente para regresar para este compromiso después de su lesión.

La 'Pulga', quien fue baja por semanas, volvió para este encuentro y, al respecto, afirmó que se preparó para estar justamente para el duelo ante el Orlando City, aunque admitió que sintió "miedo" en algún momento por una posible recaída.

"Me preparé para estar en este partido, sabía lo impartante que era el rival, un rival muy complicado, este año nos ganó los partidos, en el 1T me sentí con miedo, pero en el segundo me solté un poco más", dijo Messi.

Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, volvió a elogiar la actuación de Lionel Messi, quien definió el partido sobre el final, más con un estado físico complicado.