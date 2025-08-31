LA Galaxy vs. Orlando City: Horario y dónde ver este partido de la Leagues Cup

Video Así puedes ver el LA Galaxy vs. Orlando City de la Leagues Cup

Las emociones de la Leagues Cup llegan a su fin y el inicio de esta última fiesta se dará en el encuentro por el tercer lugar del torneo, cuando se midan LA Galaxy vs. Orlando City en el Dignity Health Sports Park, en un juego que muchos no quieren jugar, pero nadie quiere perder.

El cuadro angelino llegó a este compromiso luego de caer en las semifinales 2-0 ante el Seattle Sounders y con la mira puesta más en verlo como preparación para retomar el camino en la MLS, donde actualmente son coleros de la Conferencia Oeste.

Por su parte, Orlando City tampoco pudo acceder al partido por el título de la Leagues Cup, luego de caer 3-1 ante el Inter Miami de Lionel Messi y muy probablemente también buscarán en este encuentro un ensayo para afinar detalles en el torneo local, donde marchan quinto en la Conferencia Este.

HORARIO Y DÓNDE VER LA GALAXY VS. ORLANDO CITY

Cuando: Este encuentro de disputará el domingo 31 de agosto en el Dignity Health Sports Park.

Horario: A las 3:00 pm de la Ciudad de México y a las 5:00 pm del Este, 4:00 pm del Centro y 2:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.