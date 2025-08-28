    LA Galaxy

    Seattle derrumba al campeón de la MLS y disputará ante el Inter de Messi la Leagues Cup

    A domicilio, con golazo y autoridad, los Sounders llegan por segunda vez consecutiva a la Final en el certamen entre la MLS y la Liga MX.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Resumen | Seattle Sounders elimina al LA Galaxy y avanza a la final de la Leagues Cup

    El Seattle Sounders firmó su presencia por segundo año consecutivo en la Final de la Leagues Cup después de imponerse a domicilio al LA Galaxy en una Semifinal que prácticamente todo el tiempo tuvo dueño.

    Marcador de 2-0 a favor del conjunto del estado de Washington en el Dignity Health Sports Park en un compromiso que también marcó el final del camino para el campeón vigente de la MLS en este certamen internacional entre equipos de este circuito y la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    Pedro de la Vega abrió el marcador de forma relativamente temprana a los 7' con un gol que, a final de cuentas, prácticamente sepultó las esperanzas del conjunto local.

    El Galaxy no vio la suya en el resto del primer tiempo y solamente hasta el complemento fue que, poco a poco, pudo adelantar líneas, aunque el Seattle Sounders fue demasiada pieza.

    Osaze de Rosario dio la puntilla a los 57' con un auténtico golazo para finiquitar el pase del Seattle Sounders a la Final ante el Inter Miami de Lionel Messi que, previamente, había derrotado al Orlando City en una Leagues Cup que ya se había despedido de los equipos de la Liga MX.

    Más sobre Leagues Cup

    1 min
    Seattle Sounders e Inter Miami son los finalistas de la Leagues Cup 2025

    Seattle Sounders e Inter Miami son los finalistas de la Leagues Cup 2025

    0:34
    Sounders se queda con 10 tras criminal entrada sobre Fortes

    Sounders se queda con 10 tras criminal entrada sobre Fortes

    0:35
    ¡Pero qué locura acaba de hacer Osaze De Rosario! ¡Golazo de Sounders!

    ¡Pero qué locura acaba de hacer Osaze De Rosario! ¡Golazo de Sounders!

    0:22
    ¡Golazo de Sounders! Se hace un lío en el área y la definición es brutal

    ¡Golazo de Sounders! Se hace un lío en el área y la definición es brutal

    0:21
    ¡Arranca la transmisión LA Galaxy vs Seattle EN VIVO AQUÍ!

    ¡Arranca la transmisión LA Galaxy vs Seattle EN VIVO AQUÍ!

    Relacionados:
    LA GalaxySeattle Sounders

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD