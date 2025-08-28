Video Resumen | Seattle Sounders elimina al LA Galaxy y avanza a la final de la Leagues Cup

El Seattle Sounders firmó su presencia por segundo año consecutivo en la Final de la Leagues Cup después de imponerse a domicilio al LA Galaxy en una Semifinal que prácticamente todo el tiempo tuvo dueño.

Marcador de 2-0 a favor del conjunto del estado de Washington en el Dignity Health Sports Park en un compromiso que también marcó el final del camino para el campeón vigente de la MLS en este certamen internacional entre equipos de este circuito y la Liga MX.

Pedro de la Vega abrió el marcador de forma relativamente temprana a los 7' con un gol que, a final de cuentas, prácticamente sepultó las esperanzas del conjunto local.

El Galaxy no vio la suya en el resto del primer tiempo y solamente hasta el complemento fue que, poco a poco, pudo adelantar líneas, aunque el Seattle Sounders fue demasiada pieza.