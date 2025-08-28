Seattle derrumba al campeón de la MLS y disputará ante el Inter de Messi la Leagues Cup
A domicilio, con golazo y autoridad, los Sounders llegan por segunda vez consecutiva a la Final en el certamen entre la MLS y la Liga MX.
El Seattle Sounders firmó su presencia por segundo año consecutivo en la Final de la Leagues Cup después de imponerse a domicilio al LA Galaxy en una Semifinal que prácticamente todo el tiempo tuvo dueño.
Marcador de 2-0 a favor del conjunto del estado de Washington en el Dignity Health Sports Park en un compromiso que también marcó el final del camino para el campeón vigente de la MLS en este certamen internacional entre equipos de este circuito y la Liga MX.
Pedro de la Vega abrió el marcador de forma relativamente temprana a los 7' con un gol que, a final de cuentas, prácticamente sepultó las esperanzas del conjunto local.
El Galaxy no vio la suya en el resto del primer tiempo y solamente hasta el complemento fue que, poco a poco, pudo adelantar líneas, aunque el Seattle Sounders fue demasiada pieza.
Osaze de Rosario dio la puntilla a los 57' con un auténtico golazo para finiquitar el pase del Seattle Sounders a la Final ante el Inter Miami de Lionel Messi que, previamente, había derrotado al Orlando City en una Leagues Cup que ya se había despedido de los equipos de la Liga MX.