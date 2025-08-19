Inter Miami lanza advertencia a Tigres previo a su enfrentamiento en los Cuartos de Final de Leagues Cup que se disputará este miércoles en el Chase Stadium.

El argentino Marcelo Weigandt aseguró que el Inter Miami tiene a los “mejores jugadores del mundo” y por eso siempre son el rival a vencer.

“Va a ser un gran partido, todos los encuentros que jugamos nosotros se disputan al máximo porque tenemos a los mejores del mundo y todos nos quieren ganar. Hay que estar siempre concentrados y dando lo mejor”, señaló el lateral.

Además, Weigandt destacó el hecho de tener de su lado a Lionel Messi, quien para muchos es el mejor futbolista de la historia, aunque es duda para el duelo ante Tigres.

“Contar con Leo en cada partido es extraordinario, la otra vez le tocó ingresar en el segundo tiempo e hizo cosas increíbles. Estuvo lesionado, volvió y parecía que no lo estuvo. Para mí es algo muy lindo compartir plantel con él, el día a día y cada partido”, expresó.

Messi sufrió una lesión muscular ante Necaxa el pasado 2 de agosto y volvió a las canchas el fin de semana pasado con gol y asistencia ante LA Galaxy. Sin embargo, el astro argentino no estuvo en la última práctica del Inter Miami previo a enfrentar a Tigres.

Con 38 años, Messi ha tenido un espectacular año con Las Garzas al registrar 20 goles y 10 asistencias en 25 partidos.