    Inter Miami CF

    VIDEO: Luis Suárez pierde la cabeza y le escupe a miembro del staff de Seattle Sounders

    El delantero uruguayo no pudo ocultar su frustración tras perder la final de la Leagues Cup.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡La imagen del día! Luis Suárez escupe a un integrante del Seattle Sounders y así reaccionan

    Después de perder la final ante Seattle Sounders, Luis Suárez no pudo ocultar su frustración y perdió la cabeza a l agredir a una persona del staff del equipo rival.

    Tras el pitazo final los jugadores del Inter Miami se fueron contra los futbolistas del Sounders y comenzó una gresca que incluyó empujones y algunos golpes en medio del terreno de juego.

    Luis Suárez, quien era uno de los jugadores que estaba más ‘caliente’ encaró a un miembro del Sounders quien solo escuchaba lo que le decía el atacante, pero tanto era el enojó del uruguayo que terminó escupiéndole en la cara al integrante del equipo de Seattle.

    Ante esta agresión Óscar Ustari y otra persona del Inter Miami intentaron calmar a Luis Suárez y se lo llevaron a otra parte del campo.

    No es la primera vez que Luis Suárez está envuelto en la polémica de un partido por algunas agresiones, la más recordada en el Mundial del 2014 cuando mordió a un rival.

    Video Ojo a la bronca de Rodrigo de Paul con una figura de Tigres, ¡Suárez los separó!

