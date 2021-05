El técnico del Real Madrid , Zinedine Zidane , aseguró este miércoles que van a seguir peleando hasta el final por la LaLiga , pero que si no la consiguen tampoco "es una mala temporada" porque han competido.

"Podemos ganarla o no, pero lo que es importante para nosotros es darlo todo en cada partido. Es lo que hemos intentado hacer", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro de la 36ª y antepenúltima jornada de Liga contra el Granada.

"Nuestro objetivo son los tres partidos que faltan y, de todos modos, no es una mala temporada. Una mala temporada para mí es no darlo todo en el campo", afirmó Zidane, que se dejaría la temporada en blanco si no logra ganar LaLiga.