“Estoy cansado porque siempre hablamos de lo mismo, parece que solo ganamos por los árbitros. Hay que respetar al Real Madrid y a los jugadores por lo que hacen sobre el campo, pero eso no va a cambiar y lo sabemos. Nosotros estamos luchando, pero el árbitro se ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti, porque hay penalti”.

El estratega francés también señaló que fue James Rodríguez quien pidió no ser convocado para este partido contra el Athletic Club.

Del lado del cuadro de Bilbao, Iker Muniain aseguró que ve un total favoritismo hacia el Real Madrid, esto debido a la marcación del penal por el pisotón de Dani García a Marcelo y no por el de Sergio Ramos a Raúl García.

"Hemos merecido un poco más. Estamos viendo cómo está siendo la tónica en las últimas jornadas y hacía que equipo van. Que cada uno saque sus conclusiones. Raúl nos ha dicho que le han pisado. La diferencia es que la suya la han revisado y la nuestra no".

Sergio Ramos , capitán del Real Madrid, también habló sobre el tema del arbitraje y del VAR, explicó que sí pisó al jugador del Athletic, pero nunca lo vio y por ende no era para señalar un penal en contra.

"Piso un poquito la bota de Raúl, pero está detrás de mí y no lo veo. No es una jugada determinante, no creo que sea penalti”.