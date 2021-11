Xavi podría ser anunciado por el Barcelona el próximo jueves

Por su parte Hristo Stoichkov, analista de TUDN y referente del Barcelona, considera que Xavi aún no está listo para tomar la responsabilidad de dirigir al equipo, y recordó que hace no mucho tiempo Laporta consideraba lo mismo, por lo que considera un riesgo que llegue al banquillo y corra la misma suerte que Ronald Koeman, incluso considera que el exfutbolista catalán no estará rodeado de gente experimentada como en su momento ocurrió con Pep Guardiola.