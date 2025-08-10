    Real Madrid

    Xabi Alonso tendrá a un mexicano en su cuerpo técnico del Real Madrid

    Se trata de Óscar Míchel Vergara, hermano del exguardameta de Chivas y la Selección Mexicana, Luis Ernesto Míchel.

    El trabajo de Óscar Míchel Vergara ha rendido sus frutos en el Real Madrid. Tras seis años en la institución, el mexicano fue ascendido a petición expresa del entrenador Xabi Alonso, quien lo incorporará a su cuerpo técnico como Analista Táctico de Video para la temporada 2025-26.

    De acuerdo con ESPN, el nuevo técnico del club merengue quedó convencido por la labor de Míchel en el equipo femenil, donde trabajó tres años y fue clave en el análisis de rendimiento.

    Hermano del exguardameta de Chivas y la Selección Mexicana, Luis Ernesto Míchel, Óscar, de 32 años, nació en Guadalajara y, tras una lesión que frenó su carrera como jugador, decidió formarse como entrenador.

    Obtuvo las licencias A y B en Europa y un máster en dirección de fútbol en la Universidad Europea del Real Madrid.

    Su trayectoria incluye pasos por Alcorcón, San Sebastián de los Reyes y Getafe B, antes de integrarse al Real Madrid en 2019.

    Ahora, se suma al primer equipo, que debutará en LaLiga frente a Osasuna tras su único amistoso de pretemporada, el 12 de agosto ante el Tirol en Austria.


