¿Vuelve a México? Este reconocido entrenador es destituido en España

Video ¿Regresa a la Liga MX? Este técnico fue despedido en España

Uno de los entrenadores de mayor renombre en la Liga MX fue destituido de su cargo en LaLiga de España 2025-2026 debido a los malos resultados en lo que aún se considera el arranque de la campaña y que lo tiene muy cerca de la zona de descenso.

Se trata del entrenador serbio Veljko Paunovic, quien dirigiera a Chivas y Tigres en el pasado y que volvió a España para dirigir al Real Oviedo, al que llevó al ascenso a la máxima categoría la temporada pasada, pero que no ha rendido lo esperado en la Primera División.

“El Real Oviedo ha tomado la decisión de resolver el contrato de Veljko Paunovic como entrenador del primer equipo”, indicó el club en un comunicado este jueves durante el receso de LaLiga por la fecha FIFA y rumbo al partido de la Jornada 9 ante Espanyol.

“El técnico azul, con contrato hasta el 30 de junio 2026, deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona”, señaló la misiva del Real Oviedo.

Real Oviedo marcha en el puesto 17 de la tabla de posiciones en LaLiga con seis puntos, los mismos que el Girona que ya ocupa un lugar en la zona de descenso y tras ocho partidos completos.