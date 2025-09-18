Veljko Paunovic, director técnico del Real Oviedo, habló en entrevista con Antonio Camacho de TUDN Radio sobre las diferencias que existen entre LaLiga y la Liga MX, más allá del nivel de jugadores y clubes de jerarquía como Real Madrid y Barcelona, principalmente, que impiden que el futbolista mexicano sea considerado en España.

Incluso, confesó que la alta competitividad que existe en el futbol mexicano está demostrada al tener a elementos que militaron en ella ahora en su equipo dentro de la liga española, una de las mejores en el futbol de Europa, tales son los casos de Salomón Rondón y Federico Viñas.

“Segunda y Primera División en España hay una gran diferencia pero ir por partes. Tenemos jugadores que aunque no son mexicanos, jugadores que han pasado por Liga MX como Rondón, Fede Viñas, son jugadores que han dado nivel allá y lo dan aquí, por lo tanto los jugadores que rinden a un máximo nivel en la liga mexicana pueden darlo aquí.

“En cuanto al jugador mexicano se pueden dar las circunstancias, tengo grandes jugadores anotados y hemos hablado con la dirección deportiva y con don Jesús (Martínez) de traer a varios talentos mexicanos aquí. Pero las circunstancias no se han dado, en algún futuro se puede dar, no es que les falte algo, simplemente necesitan la oportunidad siempre y cuando consideremos que han alcanzado el nivel muy competitivo que aquí es muy importante”, señaló.

NO TENER ASCENSO Y DESCENSO EN LIGA MX ES UN FACTOR A CONSIDERAR

Para Veljko Paunovic, la presión que el futbolista sabe manejar con el descenso de por medio, así como el ascenso en el caso de la Segunda División, es uno de los factores a considerar para que cuenten con el nivel de participar en una liga de la calidad como la de España.

“Entender que la gran diferencia es que aquí hay ascenso y descenso y eso es algo que el futbolista mexicano no lo está viviendo, es una presión distinta a lo que la gente debe acostumbrarse y llevar en los momentos difíciles, de llevar el barco a aguas más tranquilas, porque hay muchos equipos, dos ligas, digamos en Primera División, igual en Segunda.

“Hay gente que pelea por el ascenso y gente que pelea por puestos de Europa y equipos que están continuamente retando y testado por una batalla contra el descenso y eso genera mucha presión, para eso se necesita con gente extraordinaria, con mucho talento, pero con una mentalidad muy fuerte también”, enfatizó el exestratega de Chivas y Tigres en la Liga MX en entrevista con TUDN Radio.

